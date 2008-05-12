"اسپید ریسر" دومین فیلم پرفروش هفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "آیرون من" که که بر مبنای یکی از قصه‌های مصور انتشارات مارول ساخته شده این هفته 49 درصد تماشاگران خود را از دست داد و مجموع فروش خود را پس از 11 روز به 177 میلیون دلار رساند. فروش جهانی این فیلم با حساب بازار خارج از آمریکا 342 میلیون دلار شده است.





صحنه‌ای از فیلم "اسپید ریسر"

رده دوم جدول از آن "اسپید ریسر / راننده مسابقه سرعت" برادران واچووسکی با بازی امیل هیرش، متیو فاکس و کریستینا ریچی شد که برمبنای یک کارتون ژاپنی معروف در دهه 1960 ساخته شده است. فیلم جدید خالقان سه‌گانه "ماتریکس" در 3215 سینما حدود 20 میلیون دلار فروش داشت که کمتر از انتظار بود.

با توجه به عملکرد ضعیف "اسپید ریسر" در سطح بین‌المللی می‌توان اینطور تعبیر کرد که یک فیلم ناموفق روی دست برادران وارنر مانده است. داستان "اسپید ریسر" درباره یک راننده جوان و بسیار ماهر مسابقات اتوموبیلرانی به همین نام است که با تهدید یک کمپانی پرقدرت و فاسد ناچار به شرکت در مسابقه‌ای می‌شود که سال‌ها پیش برادرش جان خود را در آن از دست داد.

کمدی رومانتیک نه‌چندان پرهزینه "آنچه در وگاس اتفاق افتاد" که از این هفته در سینماهای آمریکا اکران شده، در 3215 سینما به فروش قابل احترام 20 میلیون دلار دست یافت و فیلم سوم هفته شد. "وگاس" را تام وون کارگردانی کرده و کامرون دیاز و اشتن کوچر در آن نقش زوجی را بازی می‌‌کنند که در وگاس با هم آشنا می‌شوند و پس از بردن سه میلیون دلار به دردسر می‌افتند.

فیلم اکشن و رزمی "کمربند قرمز" به کارگردانی دیوید ممت که نمایش آن از هفته پیش به طور محدود آغاز شد، این هفته با وجود اضافه شدن تعداد سینماهای آن به 1379 سینما تنها یک میلیون دلار فروخت و فیلم دهم هفته شد. چیوتل جیوفور در این فیلم نقش یک استاد جوجیتسو را بازی می‌کند که درگیر حادثه‌ای ناگوار می‌شود. تیم آلن و امیلی مورتیمر دیگر بازیگران این فیلم هستند.

از 10 فیلم پرفروش این هفته پنج فیلم کمدی هستند، از جمله کمدی رمانتیک "ندیمه" به کارگردانی پل وایلند که در هفته دوم اکران 6/7 میلیون دلار فروخت و در رده چهارم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم 3/26 میلیون دلار شده است.

کمدی "مادر کوچولو" با بازی تینا فی و ایمی پولر نیز در هفته سوم نمایش 8/5 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه در رده پنجم قرار گرفت، مجموع فروش خود را به 4/40 میلیون دلار رساند. کمدی "از یاد بردن سارا مارشال" با نقش‌آفرینی کریستن بل و جیسن سیگل در چهارمین هفته نمایش 8/3 میلیون دلار فروش داشت و رده ششم را از آن خود کرد.

"هارولد و کومار از خلیج گوانتانامو می‌گریزند" جان هرویتس و هیدن اسکلوسبرگ این هفته 2/3 میلیون دلار فروخت و فیلم هفتم شد. فیلم فانتزی "امپراتوری ممنوعه" با بازی جت لی و جکی چان نیز به فروش دو میلیون دلار دست یافت و در رده هشتم قرار گرفت و فیلم فانتزی "جزیره نیم" با بازی جودی فاستر و جرارد باتلر 3/1 میلیون دلار فروخت و در رده نهم جای گرفت.

این هفته مجموع فروش فیلم‌ها رقمی در حدود 128 میلیون دلار و 21 درصد بیشتر از موعد مشابه پارسال بود، اما به لحاظ مجموع فروش از ابتدای سال 2008 تاکنون، رقمی در حدود 93/2 میلیارد دلار حاصل شده که 5/2 درصد کمتر از پارسال است. تعداد تماشاگران نیز 3/5 درصد کمتر است.