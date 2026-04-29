مدرسه «شجره طیبه میناب» در گلپایگان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رضایی ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگزنی مدرسه «شجره طیبه» با حضور معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان در شهرستان گلپایگان اظهار کرد: این مراسم در فضایی معنوی و همزمان با میلاد باسعادت امام رضا(ع) و با هدف پاسداشت اقدام خیرخواهانه در احداث مدرسهای به نام شهدای دانشآموز برگزار شد.
وی افزود:پروژه دومی نیز که امروز کلنگزنی خواهد شد، قرینه همین پروژه قبلی است؛ یک مدرسه ۶ کلاسه با زیربنای حدود ۷۰۰ متر مربع که با یاری خیرین، تلاش میکنیم هرچه سریعتر آغاز و به دانشآموزان این شهرستان تقدیم شود.
وی با بیان اینکه توفیق بهرهگیری درست از نعمتهای الهی، نعمتی مضاعف و ویژه است، افزود: همه افراد از نعمت مال و دارایی برخوردار نمیشوند و از سوی دیگر، همه کسانی که این نعمت را دارند نیز توفیق هزینهکرد آن در مسیرهای ماندگار را پیدا نمیکنند. مدرسهسازی از جمله مسیرهای ارزشمند و ماندگار در امور خیر است که آثار آن هم در زمان حال و هم در آینده نمایان میشود و به نوعی زمینهساز تربیت نسل آینده است.
فرماندار گلپایگان با تأکید بر اینکه مدرسهسازی صرفاً ساخت یک بنا نیست، تصریح کرد: این اقدام در واقع مشارکت در تربیت انسان و ساختن آینده کشور است. انتخاب نام «شهدای دانشآموز» برای این مدرسه نیز اقدامی هوشمندانه و فرهنگی است که باعث میشود نسلهای آینده با طرح این پرسش که چرا چنین نامی برای مدرسه انتخاب شده، به تحقیق و شناخت بیشتر نسبت به تاریخ، هویت ملی و فداکاری شهدا برسند.
رضایی ادامه داد: چنین اقداماتی علاوه بر تقویت پیوند نسل جوان با ارزشهای انقلاب، موجب تبیین اقتدار و صلابت ملت ایران در برابر دشمنان نیز خواهد شد و آیندگان خواهند دانست که امنیت و پیشرفت امروز مرهون جانفشانی چه کسانی است.
وی با اشاره به برخی جنایات صورتگرفته علیه دانشآموزان در طول تاریخ افزود: بر اساس تمامی قواعد و ضوابط بینالمللی، کودکان، دانشآموزان و زنان در هیچ شرایطی نباید هدف تعرض قرار گیرند، اما در مواردی شاهد نقض آشکار این اصول و اقدامات غیرانسانی بودهایم که نشاندهنده تناقض در ادعاهای مدعیان حقوق بشر است.
فرماندار گلپایگان با بیان اینکه ملت ایران در مسیر آرمانهای خود هزینههایی را پرداخت کرده است، گفت: مسیر استقلالطلبی و ایستادگی در برابر زورگویی، هزینهبر است و نمیتوان بدون پرداخت این هزینهها به اهداف بلند دست یافت. این مسیر ریشه در مکتب عاشورا و شعار «هیهات منالذله» دارد که ملت ایران آن را سرلوحه حرکت خود قرار داده است.
وی تأکید کرد: حل مسائل و مشکلات کشور تنها از عهده دولت خارج است و نیازمند مشارکت و همدلی مردم است. نمونه بارز این همراهی را میتوان در حوزه مدرسهسازی و حضور خیرین مشاهده کرد که با وجود محدودیت منابع، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای آموزشی ایفا میکنند.
رضایی ضمن قدردانی از خیرین، مسئولان و دستاندرکاران این پروژه خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در حوزههای اقتصادی و عمرانی میتواند کشور را در مسیر پیشرفت و مقابله با چالشها یاری دهد و بدون تردید، همدلی و همکاری عمومی، رمز عبور از شرایط دشوار و تحقق اهداف بلند نظام خواهد بود.
نظر شما