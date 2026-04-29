  1. استانها
  2. اصفهان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

مدرسه «شجره طیبه میناب» در گلپایگان کلنگ زنی شد

گلپایگان- فرماندار گلپایگان گفت:نخستین مدرسه «شجره طیبه میناب» در استان اصفهان در شهرستان گلپایگان کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رضایی ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ‌زنی مدرسه «شجره طیبه» با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان در شهرستان گلپایگان اظهار کرد: این مراسم در فضایی معنوی و همزمان با میلاد باسعادت امام رضا(ع) و با هدف پاسداشت اقدام خیرخواهانه در احداث مدرسه‌ای به نام شهدای دانش‌آموز برگزار شد.

وی افزود:پروژه دومی نیز که امروز کلنگ‌زنی خواهد شد، قرینه همین پروژه قبلی است؛ یک مدرسه ۶ کلاسه با زیربنای حدود ۷۰۰ متر مربع که با یاری خیرین، تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر آغاز و به دانش‌آموزان این شهرستان تقدیم شود.

وی با بیان اینکه توفیق بهره‌گیری درست از نعمت‌های الهی، نعمتی مضاعف و ویژه است، افزود: همه افراد از نعمت مال و دارایی برخوردار نمی‌شوند و از سوی دیگر، همه کسانی که این نعمت را دارند نیز توفیق هزینه‌کرد آن در مسیرهای ماندگار را پیدا نمی‌کنند. مدرسه‌سازی از جمله مسیرهای ارزشمند و ماندگار در امور خیر است که آثار آن هم در زمان حال و هم در آینده نمایان می‌شود و به نوعی زمینه‌ساز تربیت نسل آینده است.

فرماندار گلپایگان با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی صرفاً ساخت یک بنا نیست، تصریح کرد: این اقدام در واقع مشارکت در تربیت انسان و ساختن آینده کشور است. انتخاب نام «شهدای دانش‌آموز» برای این مدرسه نیز اقدامی هوشمندانه و فرهنگی است که باعث می‌شود نسل‌های آینده با طرح این پرسش که چرا چنین نامی برای مدرسه انتخاب شده، به تحقیق و شناخت بیشتر نسبت به تاریخ، هویت ملی و فداکاری شهدا برسند.

رضایی ادامه داد: چنین اقداماتی علاوه بر تقویت پیوند نسل جوان با ارزش‌های انقلاب، موجب تبیین اقتدار و صلابت ملت ایران در برابر دشمنان نیز خواهد شد و آیندگان خواهند دانست که امنیت و پیشرفت امروز مرهون جانفشانی چه کسانی است.

وی با اشاره به برخی جنایات صورت‌گرفته علیه دانش‌آموزان در طول تاریخ افزود: بر اساس تمامی قواعد و ضوابط بین‌المللی، کودکان، دانش‌آموزان و زنان در هیچ شرایطی نباید هدف تعرض قرار گیرند، اما در مواردی شاهد نقض آشکار این اصول و اقدامات غیرانسانی بوده‌ایم که نشان‌دهنده تناقض در ادعاهای مدعیان حقوق بشر است.

فرماندار گلپایگان با بیان اینکه ملت ایران در مسیر آرمان‌های خود هزینه‌هایی را پرداخت کرده است، گفت: مسیر استقلال‌طلبی و ایستادگی در برابر زورگویی، هزینه‌بر است و نمی‌توان بدون پرداخت این هزینه‌ها به اهداف بلند دست یافت. این مسیر ریشه در مکتب عاشورا و شعار «هیهات من‌الذله» دارد که ملت ایران آن را سرلوحه حرکت خود قرار داده است.

وی تأکید کرد: حل مسائل و مشکلات کشور تنها از عهده دولت خارج است و نیازمند مشارکت و همدلی مردم است. نمونه بارز این همراهی را می‌توان در حوزه مدرسه‌سازی و حضور خیرین مشاهده کرد که با وجود محدودیت منابع، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ایفا می‌کنند.

رضایی ضمن قدردانی از خیرین، مسئولان و دست‌اندرکاران این پروژه خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی می‌تواند کشور را در مسیر پیشرفت و مقابله با چالش‌ها یاری دهد و بدون تردید، همدلی و همکاری عمومی، رمز عبور از شرایط دشوار و تحقق اهداف بلند نظام خواهد بود.

کد مطلب 6815219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها