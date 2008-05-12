۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

"تب پنهان" آماده پخش از تلویزیون است

فیلم تلویزیونی "تب پنهان" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی غلامرضا صیامی‌ِزاده با بازی شیوا بلوریان آماده پخش از تلویزیون است.

به گزارش خبرنگار مهر، "تب پنهان" در صدا و سیما سیستان و بلوچستان تولید شده و از یکی از شبکه‌های سراسری پخش می‌شود. بهزاد خداویسی، رضا خدادادبیگی، علی انصافجو، نوبر قنبریان، حسن خمر، کامبیز بهرام‌نژاد، سمیه آخوندی و اسدالله نجفی دیگر بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند.

لوکیشن فیلم "تب پنهان" در زاهدان و چابهار بود. فیلمنامه این اثر را ابوالفضل آهنچیان نوشته و درباره دختری بلوچ به نام نسیمه پزشک متخصص آزمایشگاه است. او در سنگال تجربیات زیادی درباره تب کنگو به دست آورده و حالا به شهر خود برگشته تا برای از بین بردن این بیماری تلاش کند. در این پروژه بازیگران بومی هم حضور دارند.

از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "تب پنهان" می‌توان به رضا پیشه‌احسان مدیر تصویربرداری، مهدی هاشمی مدیر تولید، آذر رفیعی طراح گریم، جعفر علیان صدابردار، همایون عطاردی موسیقی و سونیا فتحی تدوینگر اشاره کرد.

