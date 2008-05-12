10 هکتار باغ میوه الگویی در تالش احداث می شود

مدیرجهاد کشاورزی تالش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این طرح در شهرستان تالش 150 میلیون ریال هزینه خواهد شد.
وی همچنین با اعلام اینکه 180هکتاراز باغات میوه تالش به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شده است، عنوان کرد: برای اجرای این طرح نیز 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
غفارپور خاطر نشان کرد: 428هکتار از باغات میوه شهرستان تالش فرسوده و قدیمی است که برای نوسازی این باغات به 38 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
شهرستان تالش 9 هزار هکتار باغ میوه دارد که سالانه 162هزار تن انواع میوه از این باغها برداشت می شود.
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