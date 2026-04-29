اثر هنری «تجلی نور از خاکستر» در شهرکرد رونمایی شد 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از اثر فاخر تجسمی با عنوان «تجلی نور از خاکستر» با تبریک ولادت امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا (ع) و اشاره به اینکه اهل هنر از استعداد خدادادی و یک افاضه الهی برخوردار هستند، اظهار کرد: انسان اگر شکر نعمت را به جا بیاورد، چاه وجودش زایش بیشتر و فراوان‌تری خواهد داشت و اگر کفران کند، عذاب الهی دردناک است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه انسان باید نعمت‌های الهی را گرامی بدارد، ادامه داد: امام هشتم شیعیان در حدیثی زیبا شرط کمال و سعادت انسان را در داشتن سه خصلت می‌داند که یک خصلت را از خدا، یک خصلت از رسول خدا و یکی از ائمه (ع) به عاریه می‌گیرد.

امام جمعه شهرکرد بیان کرد: انسان رازداری را باید از خدا یاد بگیرد، خصلت مدارا کردن با مردم را از پیامبر اسلام یاد بگیرد و صبر بر سختی‌ها را ازائمه (ع) بیاموزد.

فاطمی با تصریح اینکه سال ۱۴۰۴ و اوایل امسال روزهای دشواری برای ملت ایران بود، افزود: ملت ایران مصائب و خسارات بسیاری دیدند اما در راه حفظ وطن و انقلاب این سختی‌ها را تحمل کردند.

یادآور می‌شود، تعدادی از استادان و هنرمندان چهارمحال و بختیاری در رشته‌های مختلف هنری با خلق اثری با عنوان «تجلی نور از تاریکی» در شهرکرد، ارادت خود به کلام‌الله را به شیوه‌ای متفاوت به نمایش گذاشتند.

ایده‌پرداز این اثر فاخر ریحانه خاکسار حقانی با نگارگری و مینیاتور حمزه‌علی قادری، خطاطی قنبر بلالی، نقاشی اشرف کلاهی است. احمدرضا باقری، عماد صدری نژاد و ریحانه حامدی اجرای اثر را بر عهده داشتند.

معرفی اثر هنری «تجلی نور از خاکستر»

در ادامه، ناهید جعفری با اشاره به اینکه قرآن حقیقتی است که نمی‌سوزد، اظهار کرد: قرآن کتابی از جنس کاغذ است اما با آتش خاموش نمی‌شود و در منطق و حکمت اسلامی، معجزه پیامبر اسلام (ص) از جنس ماده نیست بلکه کلام خداست و از بین نمی‌رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه اسلام دین خرد و اندیشه و انتخاب آگاهانه است، ادامه داد: آتش به کاغذ می‌رسد اما نور معنا که در بطن کلام وحی قرار دارد، خاموش‌شدنی نیست.

جعفری بیان کرد: جمعی از هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری در واکنش به قرآن‌سوزی که متاسفانه در جریان اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته شاهد بودیم، اثری فاخر را خلق کردند که از دل احساس دینی و دغدغه فرهنگی اهل هنر برخاسته است.

این پژوهشگر هنری تأکید کرد: «تجلی نور از خاکستر» اثری فاخر با تلفیقی از خوشنویسی، تذهیب و نگارگری است که خوشنویسی صورت دیداری کلام، تذهیب تجلی‌گاه نور و نظم الهی و نگارگری بازنماینده حقیقت باطنی آیات وحی هستند؛ هنرمند در این هنر نه خالق بلکه خادم معنا است.

جعفری تأکید کرد: نگاره «تجلی نور از خاکستر» درواقع بازنمایی یک واقعه نیست بلکه به روایت میان آتش و آیه می‌پردازد، انهدام ظاهری اما بقای حقیقت را نشان می‌دهد. در این اثر به «محراب» به عنوان جایگاه حضور و مجاهدت نگاه شده و به نمایش درآمده است که حرب انسان با نفس را روایت می‌کند.

وی افزود: خوشنویسی این اثر با خط نستعلیق و به رنگ لاجوردی انجام گرفته است و آیه هشتم سوره مبارکه فتح را نمایش می‌دهد، با این پیام که نور الهی خاموش‌شدنی نیست هر چند مخالفان ناخشنود باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد در خصوص تصویر فرشته در اثر، تصریح کرد: رنگ سفید نماد قداست و دایره نماد جاودانگی است؛ سربند طلایی رنگ نیز نماد نور است. در پیرامون محراب سوره قدر کتابت شده که تجلی‌گر نزول قرآن و شب قدر است.