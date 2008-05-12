به گزارش خبرنگار مهر، "نشانی از نیل" به تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی هنری شاهد به سفارش گروه تلویزیونی شاهد ساخته شده و داستان صادق تنها عضو جانباز بازمانده از یک گروه رزمنده است که با تحویل آثار و اسناد باقیمانده از شهدا به بازماندگان آنها حقایقی تازه از دفاع مقدس را بیان می‌کند و مناسبات به هم ریخته خانوادگی آنها را سامان می‌بخشد.

در "نشانی از نیل" جعفر دهقان، فلور نظری، بابک انصاری، گلاره عباسی، زهرا دهقانی، تقی شریفی و سپیده پهلوانزاده بازی کرده و سایر عوامل تولید آن عبارتند از تصویربردار: رسول احدی، صدابردار: کریم کاشانی، طراح گریم: مرتضی ضرابی، دستیار کارگردان: حسین فلاح، مدیر تولید: مریم طالبی و مجری طرح: منوچهر فضلی.