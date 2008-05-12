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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

"نشانی از نیل" از شبکه یک پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "نشانی از نیل" به کارگردانی حسین قاسمی جامی آماده پخش از شبکه اول سیما شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، "نشانی از نیل" به تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی هنری شاهد به سفارش گروه تلویزیونی شاهد ساخته شده و داستان صادق تنها عضو جانباز بازمانده از یک گروه رزمنده است که با تحویل آثار و اسناد باقیمانده از شهدا به بازماندگان آنها حقایقی تازه از دفاع مقدس را بیان می‌کند و مناسبات به هم ریخته خانوادگی آنها را سامان می‌بخشد.

در "نشانی از نیل" جعفر دهقان، فلور نظری، بابک انصاری، گلاره عباسی، زهرا دهقانی، تقی شریفی و سپیده پهلوانزاده بازی کرده و سایر عوامل تولید آن عبارتند از تصویربردار: رسول احدی، صدابردار: کریم کاشانی، طراح گریم: مرتضی ضرابی، دستیار کارگردان: حسین فلاح، مدیر تولید: مریم طالبی و مجری طرح: منوچهر فضلی.

کد مطلب 681543

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