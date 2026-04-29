به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه شورای ترافیک لرستان، اظهار داشت: اجرای طرح زوج و فرد به‌تنهایی کافی نیست و باید مدیریت پارک حاشیه‌ای خیابان‌ها، استفاده از ظرفیت پارکینگ‌های عمومی و همچنین تقویت حمل‌ونقل عمومی به‌طورجدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به ترافیک خسته‌کننده ساعات عصرگاهی در مرکز شهر خرم‌آباد، اظهار کرد: تردد بالای خودروها در این محدوده، ضرورت یک فکر اساسی را دوچندان کرده و براین‌اساس، اولین جلسه شورای ترافیک استان با دستور کار مشخص مدیریت ترافیک بافت مرکزی برگزار شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: در این جلسه که با مشارکت فعال همه اعضا همراه بود، پیشنهاد مشاور مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضا دیدگاه‌های خود را ارائه کردند.

مجیدی، تأکید کرد: اجرای طرح زوج و فرد به‌تنهایی کافی نیست و باید مدیریت پارک حاشیه‌ای خیابان‌ها، استفاده از ظرفیت پارکینگ‌های عمومی و همچنین تقویت حمل‌ونقل عمومی به‌طورجدی در دستور کار قرار گیرد تا شهروندانی که در روزهای منع تردد خودروی شخصی خود، امکان استفاده از وسیله نقلیه شخصی را ندارند، بتوانند از حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: مقرر شد شهرداری خرم‌آباد برای جلسه آتی شورای ترافیک، برنامه‌های عملیاتی خود را در زمینه افزایش پارکینگ‌های عمومی و بهبود حمل‌ونقل عمومی ارائه دهد تا طرح نهایی با بررسی بیشتری به مرحله اجرا برسد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: برای جلسه آتی گزارش وصولی عوارض حذف پارکینگ توسط شهرداری خرم‌آباد که ملزم به ساخت پارکینگ عمومی و تملک پارکینگ بوده برای اطلاع شهروندان محترم ارائه شود.

مجیدی، ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم از سنوات گذشته خیابان‌های شهر به علت منافع عده‌ای سودجو تبدیل به پارکینگ عمومی شده و شهرداری خرم‌آباد نباید به این موضوع مهم بی‌تفاوت باشد.

وی تصریح کرد: بدون تردید، اطلاع‌رسانی به‌موقع و مشارکت مردمی، نقش کلیدی در تسریع اجرای موفق این طرح خواهد داشت.