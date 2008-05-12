می توانستیم سپاهان را شکست دهیم / دیدار با پرسپولیس حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از تساوی 2 بر 2 تیمش برابر سپاهان اصفهان ضمن بیان این مطلب افزود: هر دو تیم فوتبال خوب و زیبایی را به نمایش گذاشتند و تصور می کنم تماشاگران حاضر در ورزشگاه از دیدن این دیدار لذت بردند.

گل محمدی ادامه داد: بازیکنان صباباتری در این دیدار از جان مایه گذاشتند و فوتبال زیبایی را ارائه دادند که صورت هوشیاری و استفاده کردن از موقعیت ها می توانستیم در ضد حملات سپاهان را در خانه اش شکست دهیم.

گل محمدی با تاکید بر اینکه سرنوشت قهرمانی لیگ هفتم به روزهای پایانی کشید در مورد دیدار برابر پرسپولیس که در هفته سی و سوم برگزار می شود گفت: این دیدار برای تعیین قهرمان لیگ برتر سرنوشت ساز و حیاتی است و امیدواریم بتوانیم با غلبه بر این تیم شانس خود برای کسب عنوان قهرمانی را افزایش دهیم.

وی افزود: ما بازی سختی برابر پرسپولیس داریم و امیدوارم بتوانیم با کسب پیروزی در این دیدار به صدر جدول و عنوان قهرمانی نزدیکتر شویم.