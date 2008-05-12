قاسمی جامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را فرهاد توحیدی در 13 قسمت 50 دقیقهای برای موسسه فرهنگی شاهد نوشته و 15 مرداد همزمان با سالروز شهادت شهید بابایی کلید میخورد. لوکیشن "شهید بابایی" قزوین، تهران و شهرک دفاع مقدس است و هم اکنون بازیگران را انتخاب میکنیم.
وی در ادامه افزود: در این مجموعه به زندگی شخصی شهید بابایی و خانواده او و همچنین حضور تاثیرگذارش در دوران دفاع مقدس میپردازیم. خیلی علاقمند به ساختن اثری درباره شخصیت شهید بابایی بودم، چرا که نزدیک به هفت تا هشت سال درباره زندگی او تحقیق کردم و با ساخت مجموعه "شهید بابایی" زندگی میکنم.
قاسمی جامی خاطرنشان ساخت: در این مجموعه 100 درصد به مستندات زندگی شهید بابایی وفاداریم. در واقع محور قصه بر اساس اتفاقهای واقعی است و برای بار دراماتیک قصه، داستانهای فرعی را به آن اضافه کردهایم.
نظر شما