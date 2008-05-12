500 میلیارد تومان به مجمع خیرین مدرسه ساز اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدرضا حافظی، شامگاه گذشته در اولین همایش خیرین مدرسه ساز کرج و اشتهارد اظهار داشت: بودجه این مجمع در اولین سال تشکیل 170 میلیارد ریال بود و طی سال گذشته 325 میلیارد تومان به این مجمع اختصاص یافت.

وی افزود: این حرکت در واقع بستر لازم برای توسعه پایدار کشور است زیرا سرمایه گذاری در کسب علم و دانش تاثیر فراوانی در پیشرفت جامعه دارد و باید در راستای تحقق این اهداف، مدارس دو نوبته به یک نوبته تبدیل شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی 10 سال گذشته مدرسه سازی توسط خیرین در کشور بسیار پیشرفت داشته است به نحوی که تاکنون این مجمع در 360 شهرستان کشور تشکیل شده است همچنین طبق آمار دو سال گذشته 52 درصد مدارس در سطح کشور خیرساز بوده اند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور عنوان کرد: برای یک نوبته شدن مدارس در کشور هم اکنون به 35 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که لازم است خیرین برای تامین این بودجه اقدام کنند.

در این مراسم همچنین امام جمعه کرج یادآور شد: مدرسه و مراکز نشر دانش جایگاه هایی هستند که انسان می تواند در آنها رشد کند و علم و معرفت یابد.

حجت الاسلام محسن کازرونی عنوان کرد: آنچه در این دنیا می ماند خیر و خوبی است و خیرین با ایجاد یک مدرسه نامی نیک از خود به جای می گذارند.

وی ادامه داد: تحصیل دانش آموزان در مدارس خیرساز و دستیابی این افراد به موفقیت آثار و نتایج بیشمار دنیوی و اخروی برای فرد خیر به دنبال دارد که با هیچ موفقیت دیگری قابل سنجش نیست و ثواب آن همواره در طول زندگی فرد جاری است.