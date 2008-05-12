اجرای 172 برنامه فرهنگی هنری در سالروز فتح خرمشهر در استان مرکزی

سرهنگ پاسدارعلی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: گلباران قبور مطهر شهدا، دیدار از خانواده معظم شاهد و ایثارگر، تجلیل از رزمندگان شرکت کننده در عملیات بیت المقدس، گردهمایی پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، صبحگاه مشترک، برگزاری دعای ندبه، زیارت عاشورا و دعای کمیل از جمله این برنامهها است.
جلالی برگزاری شب شعر و خاطره، سخنرانی فرماندهان سپاه در مدارس، جشن پیروزی در مصلاهای نماز جمعه، مسابقات ورزشی، برپایی نمایشگاههای مختلف، به صدا در آمدن زنگ مقاومت و ایثار، رژه موتورسواران، یادوارههای شهدا و فضاسازی مناسب تبلیغاتی را ازدیگر برنامههای پیش بینی شده این ستاد در سوم خرداد اعلام کرد.
وی افزود: از استان مرکزی در عملیات بیت المقدس یک هزار و 600 نفر در قالب چهار گردان سلمان، امام حسین(ع)، امام حسن(ع) و امام سجاد(ع) حضور داشتند که ۲۲۴ نفر آنان به فیض عظیم شهادت نائل شدند.
جلالی فراهانی گفت: ستادهای شهرستانی نیز با حضور فرمانداران تشکیل شده و آمادگی و هماهنگیهای لازم در زمینههای مختلف به وجود آمده است.
وی یادآور شد: با حضور خوب و قوی رسانهها در پوشش و اطلاع رسانی برنامههای این ستاد و زمینهسازی برای حضور جوانان میتوان این قشر را بیشتر با عملیات بیت المقدس آشنا کرد.
این مسئول ادامه داد: سوم خرداد نقطه عطف پیروزیهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است زیرا با توکل بر خدا و اطاعت از ولایت فقیه و پشتیبانی مردم، خرمشهر عزیز از دشمن باز پس گرفته شد و توانست زمینهساز شکست دشمنان شود.
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