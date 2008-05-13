صباباتری به پلی آف صعود کرد / شاگردان شاهین طبع فردا به مصاف نماینده قزاقستان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته تیم صباباتری برای برگزاری آخرین دیدار مرحله مقدماتی نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا به مصاف المحرق بحرین رفت و با نتیجه 92 بر 68 به برتری دست یافت. بدین ترتیب تیم صباباتری با کسب سه پیروزی مقابل تیم های القادسیه کویت، ONGC هند و المحرق و متمحل شدن شکست مقابل الوصل امارات عنوان دوم گروه خود در مرحله نخست این مسابقات را به دست آورد.

جدول رده بندی تیم های شرکت کننده در رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا در پایان دور نخست به این شرح است:

گروه A :

1- الریاضی لبنان (4 برد ، بدون باخت، 8 امتیاز)

2- الریان قطر (3 برد ، یک باخت ، 7 امتیاز)

3- آلماتی قزاقستان (2 برد ، 2 باخت، 6 امتیاز)

4- زین اردن (یک برد، یک باخت، 5 امتیاز)

5- مایو هانگتوا اندونزی (4 باخت، بدون برد، 4 امتیاز)

گروه B :

1- الوصل امارات (4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

2- صباباتری ایران (3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

3- المحرق بحرین (2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

4- القادسیه کویت (یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

5- ONGC هند (4 باخت، بدون برد، 4 امتیاز)

در ادامه این مسابقات تیم صباباتری امروز استراحت خواهد داشت و فردا برای انجام نخستین بازی مرحله پلی اف به مصاف آلماتی قزاقستان می رود.