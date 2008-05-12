والدین در تهیه میان وعده فرزندان خود در مدرسه غفلت می کنند

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغذیه دانش آموزان و تاثیر آن در یادگیری، افزود: از مسائل عمده ای که دانش آموزان درحال حاضر با آن مواجه هستند ، سوء تغذیه است که بدلیل شاغل بودن والدین و نداشتن فرصت برای تهیه غذا درخانه ایجاد می شود.

وی ادامه داد: این دسته از والدین، غذاهای آماده ای که فاقد کالری و مواد معدنی بوده ولی اکثرا خوشایند و خوش خوراک برای کودکان و نوجوانان هستند، خریداری می کنند.

وی یکی دیگر ازعلت های سوء تغذیه دانش آموزان را تغییرات الگوی خواب و از بین رفتن عادات سحرخیزی دانست و اظهار داشت: این مسئله باعث شده که وعده های غذایی کودکان و نوجوانان درزمان مناسب خود صورت نگیرد و زمانی که دانش آموز بدون خوردن صبحانه به مدرسه می آید، برای غلبه بر گرسنگی از تنقلات و مواد کم ارزش غذایی استفاده می کنند.

معاون برنامه ریزی و آموزش سلامت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: گروه کودکان و نوجوانان با تاثیر از الگوی نادرست تغذیه همسالان خود در مدرسه عمل می کنند که این در تشدید سوء تغذیه موثر است.

تسلیمی با توصیه به والدین دانش آموزان مبنی بر اینکه لقمه های غذایی مقوی را در میان وعده فرزندان دانش آموز خود همچون گذشته قرار دهند، گفت: باید چرخش غذایی به صورت روزانه رعایت شود تا موجب یکنواختی آن برای دانش آموزان نشود.

وی تاکید کرد: الگوهای تغذیه سالم نه تنها اثر مثبت در یادگیری دارند بلکه در جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی، پوکی استخوان، دیابت و... موثر هستند.