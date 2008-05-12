شانس سپاهان برای قهرمانی در لیگ بیشتر است / با تیمی مذاکره نکرده ام

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قهرمان فصل جاری لیگ برتر گفت: درست است که بازیکنان سپاهان به علت مسافرتها، مسابقات متوالی و فشردگی بازی ها، خسته هستند اما با توجه به پتانسیلی که این تیم دارد شانس قهرمانی اش در رقابت های فصل جاری لیگ برتر بیش از دو تیم پرسپولیس و صباباتری است.

وی در مورد همکاری اش با باشگاه سپاهان اصفهان تاکید کرد: بعد از آنکه برای مدت کوتاهی هدایت تیم ملی را برعهده داشتم، همکاری ام با سپاهان قطع شده است و ارتباطی از نظر فنی و کاری با این تیم ندارم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این سوال که برای هدایت تیم های لیگ برتری برای فصل آینده پیشنهادی دریافت کرده است، تصریح کرد: تا پایان لیگ 2 بازی دیگر باقیمانده است و مسلما پس از آن تیم های لیگ برای فصل آینده خود دیدگاه هایی جهت انتخاب سرمربی خواهند داشت ولی تا این لحظه صحبت و مذاکره خاصی با تیمی نداشته ام.

وی در خصوص آخرین وضعیتش برای هدایت تیم "ب" خاطر نشان کرد: سپردن مسئولیت این تیم به من تنها در حد صحبت بوده و جنبه عملی پیدا نکرده است. البته باید به این موضوع هم اشاره کنم که در هیچ کجای دنیا تیم "ب" نمی بینید و این تیم ها اکثر همان تیم های امید و زیر 23 سال هستند که زیر مجموعه های تیم بزرگسالان به شمار می روند.

ابراهیم زاده در پایان گفت: باید این موضوع را از مسئولان فدراسیون فوتبال سوال کرد زیرا تشکیل چنین تیمی، چگونگی فعالیت و انتخاب سرمربی آن بستگی به تصمیمات آنها دارد.