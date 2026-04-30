۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

نوجوانان در عرصه فعالیت‌های قرآنی جریان‌ساز می‌شوند

شهرکرد- کارگروه تخصصی نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری با هدف جریان‌سازی قرآنی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری صبح پنجشنبه در نخستین نشست کارگروه تخصصی نوجوانان قرارگاه شفق در شهرکرد با اشاره به فعال شدن قرارگاه مردمی فعالیت‌های قرآنی استان چهارمحال و بختیاری با عنوان قرارگاه شفق (شبکه فعالان قرآنی) متشکل از ۱۵ کارگروه تخصصی، اظهار کرد: کمیته نوجوانان این قرارگاه با حضور ۴۰ دانش‌آموز دختر و پسر تشکیل شد و برنامه‌ریزی برای تعالی فعالیت‌های قرآنی با محوریت دانش‌آموزان انجام گرفته است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نوجوانان ایده‌های خلاقانه و جالب توجهی ناظر به ارتقای فعالیت‌های قرآنی دارند، ادامه داد: کمیته نوجوانان قرارگاه شفق می‌تواند این ظرفیت عظیم نوجوانان را در حوزه قرآن و عترت فعال‌تر کند.

منصوری تصریح کرد: قرارگاه مردمی شفق ذیل شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فعالیت خود را با مدیریت اسدالله مجدزاده، از چهره‌های پیشکسوت قرآنی استان از چند ماه قبل آغاز کرده و به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی است.

اهداف و برنامه‌های کمیته تخصصی نوجوانان استان

در ادامه، حسن کریمیان، مسئول کمیته نوجوانان و جوانان قرارگاه مردمی شفق استان در خصوص اهداف این کارگروه تخصصی، اظهار کرد: ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای آموزه‌های وحی در بین جامعه مخاطب از اهداف اصلی این کارگروه تخصصی است.

کریمیان ادامه داد: این کارگروه از فعالیت‌های قرآنی نوجوانان و جوانان حمایت کرده و این قشر را به انجام فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای با محوریت قرآن و عترت تشویق می‌کند.

وی با تصریح اینکه دانش‌آموزان عضو کارگروه از فعالان رسانه‌ای شبکه سفیر رسانه آموزش و پرورش استان هستند، افزود: این نوجوانان دیدگاه‌های خود را در جلسه مطرح می‌کنند؛ تلاش کارگروه این است که نوجوانان در عرصه فعالیت‌های قرآنی جریان‌ساز شوند و باتوجه به احاطه به زبان رسانه بتوانند تولیدات و محتواهای اثرگذار تولید و منتشر کنند.

کریمیان یادآور شد: این کارگروه بین ۲۵ تا ۴۰ دانش‌آموز متوسطه اول و دوم دارد که طیف گسترده‌ای از تمام دانش‌آموزان استان را تحت پوشش طرح‌ها و برنامه‌های قرآنی قرار می‌دهد.

وی از طراحی و اعلام فراخوان جشنواره استانی «زندگی با آیه‌ها به وقت مقاومت» خبر داد و گفت: این جشنواره با محوریت تولید محتوا ناظر به پنج آیه منتخب، ویژه نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال در قالب‌های متنوع چندرسانه‌ای همچون فیلم، کلیپ، پادکست، عکس نوشته، پویانمایی، هوش مصنوعی و ... اجرا می‌شود.

کریمیان با یادآوری اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور اکثر برنامه‌ها در فضای مجازی پیگیری و اجرا می‌شود، افزود: البته طرح‌هایی هم در نظر داریم که در بستر مساجد با همکاری دیگر نهادهای مرتبط عملیاتی خواهد شد.

کارشناس قرآنی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرکرد با تأکید بر اینکه نوجوانان به فرموده امام شهید، موتور پیشران پیشرفت قرآنی کشور هستند، اضافه کرد: هدف کارگروه این است که دانش‌آموزان به سمت قرآن سوق پیدا کنند خاصه در زمینه حفظ برنامه‌های قوی و اثرگذار را در دستور کار قرار دادیم.

کریمیان در پایان گفت: برپایی کلاس‌های آموزش قرآن ویژه نوجوانان در مواکب اجتماعات شبانه مردمی با همکاری جامعه قرآنی عصر، پاسخگویی به شبهات دانش‌آموزان، فعالیت‌های اقناعی در بستر شبکه شاد، ارائه خدمات کمک آموزشی و مشاوره‌های تحصیلی با دعوت از اساتید شناخته شده و ... را در دستور کار قرار دادیم.

