به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری صبح پنجشنبه در نخستین نشست کارگروه تخصصی نوجوانان قرارگاه شفق در شهرکرد با اشاره به فعال شدن قرارگاه مردمی فعالیتهای قرآنی استان چهارمحال و بختیاری با عنوان قرارگاه شفق (شبکه فعالان قرآنی) متشکل از ۱۵ کارگروه تخصصی، اظهار کرد: کمیته نوجوانان این قرارگاه با حضور ۴۰ دانشآموز دختر و پسر تشکیل شد و برنامهریزی برای تعالی فعالیتهای قرآنی با محوریت دانشآموزان انجام گرفته است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نوجوانان ایدههای خلاقانه و جالب توجهی ناظر به ارتقای فعالیتهای قرآنی دارند، ادامه داد: کمیته نوجوانان قرارگاه شفق میتواند این ظرفیت عظیم نوجوانان را در حوزه قرآن و عترت فعالتر کند.
منصوری تصریح کرد: قرارگاه مردمی شفق ذیل شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فعالیت خود را با مدیریت اسدالله مجدزاده، از چهرههای پیشکسوت قرآنی استان از چند ماه قبل آغاز کرده و به دنبال فعالسازی ظرفیتهای مردمی است.
اهداف و برنامههای کمیته تخصصی نوجوانان استان
در ادامه، حسن کریمیان، مسئول کمیته نوجوانان و جوانان قرارگاه مردمی شفق استان در خصوص اهداف این کارگروه تخصصی، اظهار کرد: ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای آموزههای وحی در بین جامعه مخاطب از اهداف اصلی این کارگروه تخصصی است.
کریمیان ادامه داد: این کارگروه از فعالیتهای قرآنی نوجوانان و جوانان حمایت کرده و این قشر را به انجام فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای با محوریت قرآن و عترت تشویق میکند.
وی با تصریح اینکه دانشآموزان عضو کارگروه از فعالان رسانهای شبکه سفیر رسانه آموزش و پرورش استان هستند، افزود: این نوجوانان دیدگاههای خود را در جلسه مطرح میکنند؛ تلاش کارگروه این است که نوجوانان در عرصه فعالیتهای قرآنی جریانساز شوند و باتوجه به احاطه به زبان رسانه بتوانند تولیدات و محتواهای اثرگذار تولید و منتشر کنند.
کریمیان یادآور شد: این کارگروه بین ۲۵ تا ۴۰ دانشآموز متوسطه اول و دوم دارد که طیف گستردهای از تمام دانشآموزان استان را تحت پوشش طرحها و برنامههای قرآنی قرار میدهد.
وی از طراحی و اعلام فراخوان جشنواره استانی «زندگی با آیهها به وقت مقاومت» خبر داد و گفت: این جشنواره با محوریت تولید محتوا ناظر به پنج آیه منتخب، ویژه نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال در قالبهای متنوع چندرسانهای همچون فیلم، کلیپ، پادکست، عکس نوشته، پویانمایی، هوش مصنوعی و ... اجرا میشود.
کریمیان با یادآوری اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور اکثر برنامهها در فضای مجازی پیگیری و اجرا میشود، افزود: البته طرحهایی هم در نظر داریم که در بستر مساجد با همکاری دیگر نهادهای مرتبط عملیاتی خواهد شد.
کارشناس قرآنی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرکرد با تأکید بر اینکه نوجوانان به فرموده امام شهید، موتور پیشران پیشرفت قرآنی کشور هستند، اضافه کرد: هدف کارگروه این است که دانشآموزان به سمت قرآن سوق پیدا کنند خاصه در زمینه حفظ برنامههای قوی و اثرگذار را در دستور کار قرار دادیم.
کریمیان در پایان گفت: برپایی کلاسهای آموزش قرآن ویژه نوجوانان در مواکب اجتماعات شبانه مردمی با همکاری جامعه قرآنی عصر، پاسخگویی به شبهات دانشآموزان، فعالیتهای اقناعی در بستر شبکه شاد، ارائه خدمات کمک آموزشی و مشاورههای تحصیلی با دعوت از اساتید شناخته شده و ... را در دستور کار قرار دادیم.
