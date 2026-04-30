عابدی: ۷ نفر در تصادف نیسان بار و پژو ۴۰۵ در محور شهرضا مصدوم شدند

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه ویژه ترافیکی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۸:۳۷ صبح امروز دهم اردیبهشت در محور شهرضا به سمت اصفهان و پیش از امامزاده علی‌اکبر رخ داد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه به مرکز اورژانس، یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه هفت نفر شامل دو مرد، چهار زن و یک کودک چهار ساله مصدوم شدند.

عابدی گفت: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.