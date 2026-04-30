۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

عابدی: ۷ نفر در تصادف نیسان بار و پژو ۴۰۵ در محور شهرضا مصدوم شدند

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدوم شدن ۷ نفر در پی برخورد یک دستگاه نیسان بار با پژو ۴۰۵ در محور شهرضا به سمت اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه ویژه ترافیکی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۸:۳۷ صبح امروز دهم اردیبهشت در محور شهرضا به سمت اصفهان و پیش از امامزاده علی‌اکبر رخ داد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه به مرکز اورژانس، یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه هفت نفر شامل دو مرد، چهار زن و یک کودک چهار ساله مصدوم شدند.

عابدی گفت: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.

