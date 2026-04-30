به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در پیامی صوتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی یادآور شد: «فرا رسیدن روز ملی خلیج همیشه فارس را گرامی میدارم و به تمامی ساکنان جزایر ایران اسلامی در خلیج فارس از هرمز و لارک و هنگام و کیش و قشم تا تنب بزرگ و تنب کوچک و بوموسی و خارک و خارکو و سیری و هندورابی و فارسی و مینو و خور و سایر جزایرمان که در طول تاریخ همواره جگرگوشه و پاره تن ایران بوده و هستند و ساکنان بنادر و استانهای ساحلنشین خلیج فارس که پاسبانان تاریخی مرزهای جنوبی سرزمینمان هستند، سلام و درود میفرستم.»
وی همچنین بهمناسبت روز ملی خلیج فارس در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:
در سال ۱۶۲۲ میلادی، پس از ۱۱۵ سال اشغال، استعمارگران اروپایی را از خلیج فارس بیرون انداختیم و روز ملی خلیج فارس به افتخار این پیروزی جشن میگیریم.
امروز نیز ایران با اعمال مدیریت بر تنگهٔ هرمز، خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آیندهای بدون حضور و دخالت آمریکا برخوردار خواهد کرد.
