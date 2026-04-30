۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

قالیباف: ساحل‌نشینان خلیج فارس، پاسبانان تاریخی سرزمین‌مان هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز ملی خلیج همیشه فارس، تاکید کرد: ساکنان بنادر و استان‌های ساحل‌نشین خلیج فارس پاسبانان تاریخی مرزهای جنوبی سرزمین‌مان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در پیامی صوتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی یادآور شد: «فرا رسیدن روز ملی خلیج همیشه فارس را گرامی می‌دارم و به تمامی ساکنان جزایر ایران اسلامی در خلیج فارس از هرمز و لارک و هنگام و کیش و قشم تا تنب بزرگ و تنب کوچک و بوموسی و خارک و خارکو و سیری و هندورابی و فارسی و مینو و خور و سایر جزایرمان که در طول تاریخ همواره جگرگوشه و پاره تن ایران بوده و هستند و ساکنان بنادر و استان‌های ساحل‌نشین خلیج فارس که پاسبانان تاریخی مرزهای جنوبی سرزمین‌مان هستند، سلام و درود می‌فرستم.»

وی هم‌چنین به‌مناسبت روز ملی خلیج فارس در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:

در سال ۱۶۲۲ میلادی، پس از ۱۱۵ سال اشغال، استعمارگران اروپایی را از خلیج فارس بیرون انداختیم و روز ملی خلیج فارس به افتخار این پیروزی جشن می‌گیریم. 

امروز نیز ایران با اعمال مدیریت بر تنگهٔ هرمز، خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آینده‌ای بدون حضور و دخالت آمریکا برخوردار خواهد کرد.

هادی رضایی

