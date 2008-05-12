به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق، در پی برگزاری پنجمین همایش بین المللی "گفتگوی ادیان" سال گذشته در دوحه، شرکت کنندگان بر تأسیس مرکز دائمی گفتگوی ادیان به منظور فعال سازی گفتگو، افزایش اطلاع رسانی در این زمینه، آشنایی با پیروان ادیان سه گانه آسمانی، ایجاد مرکزی به منظور فهم بهتر اصول و مبانی دینی و استفاده از آن در خدمت رسانی به انسانها، احترام متقابل و اعتراف به اختلافات تأکید کردند .

دکتر ابراهیم صاحل نعیمی رئیس مرکز بین المللی گفتگوی ادیان با اشاره به اینکه این مرکز به صورت رسمی روز چهارشنبه افتتاح می شود، اظهار داشت: این مرکز فضایی جدید برای گفتگوی میان پیروان ادیان فراهم می کند و منبعی مهم برای اطلاعات و مکانی دائمی برای گفتگو خواهد بود. همچنین مجله ای دوره ای به زبان عربی و انگلیسی به زمنظور افزایش اطلاعات و آشنایی با فرهنگ گفتگو صادر می شود.

دیگر فعالیتهای این مرکز تنظیم نشستهای تخصصی گفتگو در همایش سالانه گفتگوی ادیان، ترجمه مقالات و تحقیقات مرتبط با گفتگوی ادیان، آماده کردن برنامه های فرهنگی و فعالیتهای مختلف خواهد بود.

ششمین همایش بین المللی "گفتگوی ادیان" که با همکاری دانشگاه قطر و کمیته دائمی همایش وزارت خارجه طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 اردیبهشت ماه با عنوان "ارزشهای دینی؛ بیان مسالمت و احترام" در هتل شرایتون دوحه برگزار می شود.

ششمین همایش بین المللی "گفتگوی ادیان" مسالمت در ادیان آسمانی، زندگی و ارزشهای دینی، خشونت و دفاع از خویش، مسئله اهانت به ارزشهای دینی، تعمیق گفتگو و ایجاد نقاط مشترک در زمینه های مختلف را مورد بررسی قرار می دهد.

این همایش صبح سه شنبه 24 اردیبهشت ماه با سخنرانی فیصل بن عبدالله آل محمود وزیر اوقاف و امور اسلامی افتتاح می شود.