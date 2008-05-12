18 تن مواد غذایی فاسد در خراسان جنوبی کشف و معدوم شد

غلامرضا آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: از این میزان بالغ بر دو هزار و یک کیلوگرم مربوط به حبوبات، دو هزار و 804 کیلوگرم سوسیس و کالباس تاریخ گذشته و کپک زده، چندین مورد اموال تملیکی اعم از آرایشی و بهداشتی، تغییر غیرمجاز کاربری 582 کیلوگرم روغن حیوانی برای ساخت صابون، 140 کیلوگرم کشک مایع، شیر یارانه ای و مدارس به علت آلودگی میکروبی بالغ بر 13 هزار و 100 کیلوگرم معدوم شده است.

وی افزود: طی سال گذشته 343 مورد بازرسی های کنترلی از پروانه های بهداشتی و موارد شکایتی از طریق کارشناسان اداره نظارت بر کارخانجات، کارگاه ها و مراکز نگهداری مواد غذایی در این این استان انجام شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد 114 فقره پروانه تاسیس بهداشتی، بهره برداری، مسئول فنی و ساخت برای کارخانجات موادغذایی و بهداشتی از طریق اداره نظارت و معاونت دارو و غذا این استان صادر شده است تصریح کرد: در شش ماهه دوم سال گذشته حدود 12 پرونده واحدهای متخلف به مراجع قضایی ارسال شده است.