بخشی از دستورات قضائی به موقع اجرا نمی شود/ نوآوری در حاشیه نظم و امنیت معنا پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالارکیا صبح امروز در جلسه بررسی وتبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به راهکارهای تسریع در اجرای دستورات قضائی ، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش مراجعات به دادسرا که با حضور معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران و روسای کلانتری های تابعه در دادسرای ناحیه 16 برگزار شد، با بیان اینکه در اجتماع و در مکانی که بی نظمی وجود دارد افراد متخلف از این بی نظمی برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده می کنند، افزود: شدیدا به ایجاد انضباط لازم در جامعه در راستای امر پیشگیری از وقوع جرم و بستن راه برای بی نظمی متخلفان نیامندیم.

وی تصریح کرد: امروز امنیت در جامعه وجود دارد، اما احساس آن ضعیف است و این در حالی است که در بسیاری از جوامع، جرائم بسیاری رخ می دهد اما احساس امنیت وجود دارد.

معاون دادستان در امور زندانها گفت: در سالهای 85 و86 در قالب طرح هایی ، بحث افزایش امنیت اجتماعی را آغاز کردیم که حرکت های بسیار خوبی انجام شد و با بسیاری از اراذل و اوباش که بر هم زننده نظم بودند برخورد شد اما باید تاکید کرد که برخورد فیزیکی و قضائی کافی نیست و باید به دنبال ایجاد نظم در جامعه بود.

وی با بیان اینکه اگر به دنبال این هستیم که امنیت اجتماعی را افزایش دهیم باید به دنبال ایجاد نظم در جامعه نیز باشیم، افزود: قوانین و مقررات به گونه ای است که امکان هر گونه مانور برای ایجاد نظم در جامعه وجود دارد.

سالارکیا ، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی را همچون دو بال کبوتر و تیر و تفنگ از لحاظ وابستگی توصیف کرد و افزود: نیروی انتظامی در راستای وظایف ، ضابطی و ما نیز در دستگاه قضائی به عنوان مسئول قضائی عمل می کنیم اما نباید نسبت به اهمیت تعامل میان این دو دستگاه غافل شد.

معاون دادستان تهران در امور زندانها ، به نامگذاری امسال به عنوان سال شکوفایی و نوآوری از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در حاشیه نظام و امنیت است که نوآوری و شکوفایی معنا پیدا می کند و وظیفه ماست که بسترهای این امر را آماده کنیم.

سالارکیا تاکید کرد: صرف اینکه عده ای را به زندان بفرستیم مشکلی را حل نمی کند در واقع مهم آن است که امر پیشگیری مورد توجه قرار گیرد و اینکه بدانیم در زمینه ورودی این پرونده ها و امر پیشگیری چقدر گام برداشته ایم.

وی گفت: امسال برای نیروی انتظامی سال پیشگیری نامگذاری شده و باید گفت پیشگیری یکی از وظایف محوله به قوه قضائیه نیز محسوب می شود بنابراین ما نیز در این راستا وظایفی بر عهده داریم و باید اقداماتی در آن جهت انجام دهیم و به طور یقین ، قدم در این راستا گذاشتن نیاز به همکاری و تعامل میان قوه قضائیه و نیروی انتظامی دارد.

وی به ناحیه 16 اشاره کرد و گف : پیش از این ، ناحیه 16 بستر بسیاری از بزهکاریها بوده که با اقدامات انجام شده امروز شاهد کاهش جرائم در این ناحیه هستیم .

وی ترمینال جنوب را به عنوان یکی از مناطقی عنوان کرد که می تواند محل وقوع بسیاری از جرائم باشد.

سالارکیا گفت: امروز می توان با استفاده از تکنولوژی و نصب دوربین های خاص ، مناطق جرم خیز را زیر نظر داشت و این امر می تواند قدم مهمی در امر پیشگیری محسوب شود .

وی همچنین به ساماندهی خیابان 15 خرداد اشاره کرد و گفت: این خیابان با همکاری شهرداری تهران ساماندهی شد و این امر باعث شد تا شاهد کاهش بسیاری از جرائم همچون سرقت ، کیف قاپی و حتی منافی عفت در این منطقه باشیم.

معاون دادستان تهران در امور زندانها به میدان میوه و تره بار منطقه اشاره کرد و افزود: این میدان می تواند عامل بسیاری از مسائل باشد و باید گفت گرچه نیروی لازم در آنجا مستقر شده است اما باید این منطقه را به سیستم های مدار بسته تجهیز نمود تا کنترل ویژه ای صورت گیرد.

وی بر تسریع در رسیدگی ها اشاره کرد و افزود: بخشی از دستورات قضائی به موقع اجرا نمی شود و این امر می تواند اطاله دادرسی را به دنبال داشته باشد.

وی گفت: امروز با این چالش مواجه هستیم که ماموران نیروی انتظامی که وظیفه ابلاغ اوراق قضائی را بر عهده دارد به لحاظ اینکه آموزش لازم را فرا نگرفته اند ، در این امر با مشکل مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه اگر خادم مردم هستیم باید در جهت عدالت اقدام کنیم و به رسیدگی به پرونده ها سرعت بخشیم ، گفت: از زمانی که حقی تضییع می شود تا زمانی که صاحب حق به حقش برسد ، پروسه ای طی می شود اما چه کسی می خواهد این زمان را جبران کند .

معاون دادستان تهران در امور زندانها خاطر نشان کرد: امروز مردم به لباس سبز نیروی انتظامی اعتماد دارند و این اعتماد باید افزایش یابد.

همچنین بابک رزم ساز سرپرست دادسرای ناحیه 16 نیز به نوع جرائم در بهشت زهرا( ص) و همچنین حجم ورودی پرونده ها به این دادسرا اشاره کرد و گفت: نوع جرائم در این منطقه بسیار ویژه است و به گونه ای برخی از شرایط روحی نامناسب مراجعه کنندگان به این مکان در جهت سرقت استفاده می کنند.

وی همچنین پرونده های مربوط به ازدواج غیر مجاز اتباع افغان با زنان ایرانی را از جمله پرونده های این دادسرا عنوان کرد.