به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو با اشاره به برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی کشور، گفت: این مراسم امشب، جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، پس از نماز مغرب و عشاء، حدود ساعت ۱۹:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور شخصیتهای برجسته علمی، حوزوی و سیاسی، اقشار مختلف مردم و خانوادههای معظم شهدا در این مراسم، از عموم مردم انقلابی، ولایتمدار و شهیدپرور دعوت کرد تا با حضور پرشور خود، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.
بهنامجو تاکید کرد: برگزاری باشکوه این مراسم، تجدید میثاقی با آرمانهای شهدا و نشاندهنده وفاداری مردم به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
گفتنی است، در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و آقایان محمدحسین پویانفر و حنیف طاهری نیز مداحی می کنند.
قم- استاندار قم از عموم مردم برای حضور در مراسم چهلمین روز شهادت دکتر علی لاریجانی که امشب در حرم حضرت معصومه(س) برگزار میشود، دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو با اشاره به برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی کشور، گفت: این مراسم امشب، جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، پس از نماز مغرب و عشاء، حدود ساعت ۱۹:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود.
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