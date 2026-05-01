به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو با اشاره به برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی کشور، گفت: این مراسم امشب، جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، پس از نماز مغرب و عشاء، حدود ساعت ۱۹:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.



وی با اشاره به حضور شخصیت‌های برجسته علمی، حوزوی و سیاسی، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم، از عموم مردم انقلابی، ولایتمدار و شهیدپرور دعوت کرد تا با حضور پرشور خود، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.



بهنام‌جو تاکید کرد: برگزاری باشکوه این مراسم، تجدید میثاقی با آرمان‌های شهدا و نشان‌دهنده وفاداری مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.



گفتنی است، در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و آقایان محمدحسین پویانفر و حنیف طاهری نیز مداحی می کنند.