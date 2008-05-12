اختیارات کمیته انضباطی محدود می شود / خودم گفتم دایی نیاید

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه نشست امروز مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با اشاره به لزوم برگزاری این مجمع خاطرنشان کرد: برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان لیگ لازم بود اساسنامه و آیین نامه لیگ برتر منطبق با اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال تدوین شود اما به دلیل کمبود وقت فرصت چنین کاری نبود و بر حسب وظیفه ناچار شدیم در زمان فعلی اقدام به برگزاری مجمع پیش از منطبق سازی اساسنامه جدید سازمان لیگ با فدراسیون فوتبال کنیم.

وی درادامه افزود: ظرف دوماه آینده اساسنامه جدید سازمان لیگ فدراسیون فوتبال با توجه به اساسنامه فدراسیون تدوین خواهد شد که پس از آن متن اساسنامه در اختیار باشگاهها قرار خواهد گرفت تا نسبت به برگزاری مجمع و انتخاب اعضای هئت رئیسه اقدام کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه شفاف نبودن آیین نامه سازمان لیگ و برخی کمیته های فدراسیون فوتبال مشکلاتی را برای فوتبال کشور به دنبال داشته در خصوص اقدامات این فدراسیون درجهت کسب سهمیه های لازم برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: چیزی که کنفدراسیون فوتبال آسیا از ما خواسته تا حدی فراهم شده است. البته در برخی از موارد چون حق پخش تلویزیونی ، اسپانسرهای مالی به امتیازات حد نصاب مورد نظر ای اف سی نرسیدیم اما با این حال امیدواریم در نشست آتی کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا به تعداد لازم سهمیه های حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آوریم .

کفاشیان با اشاره به لزوم فعال سازی برخی از کمیته های فدراسیون فوتبال تاکید کرد: تا زمانی که این کمیته ها فعال نباشند کمیته انضباطی این حق را برای خود قائل است که در تنبیه و جریمه بازیکنان ، مربیان و داوران اقدام کند.

وی ادامه داد: پس از آنکه کمیته هایی چون بازیکنان و هیئت منصفه سازمان لیگ فعال شود و آیین نامه کمیته داوران گرد آوری شود قطعا دامنه اختیارات کمیته انضباطی نیز محدود خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه آیین نامه کمیته داوران ظرف دو هفته آینده تدوین و تصویب شده و در برنامه کاری این کمیته قرارخواهد گرفت افزود: داوری امر تخصصی است که به دیگر کمیته ها بویژه کمیته انضباطی ارتباطی ندارد. اگر داوری در جریان بازی تخلفی مرتکب شد این کمیته داوران است که وظیفه برخورد با داور خاطی را خواهد داشت. کمیته انضباطی تنها در صورتی می تواند به برخورد با داوران اقدام کند که درخارج از زمین مسابقه خطایی را مرتکب شده باشد.

کفاشیان در خصوص دلایل غیبت علی دایی در نشست اخیر کمیته انضباطی برای بررسی اتفاقات پیرامون این بازی سایپا و پرسپولیس گفت: دایی پیش از برگزاری این جلسه طی تماس تلفنی با من نقطه نظرات خود را بیان کرد. با توجه به اینکه سایپا درگیر مسابقات لیگ قهرمان آسیا بود تاکید کردم نیازی نیست در جلسه کمیته انضباطی حضور یابد از آقای شاه حسینی نیز خواستم تا پایان مسابقات لیگ برتر نسبت به رسانه ای کردن جرایم و تنبیات مربیان و بازیکنان خودداری کند. با توجه به اینکه بازی های لیگ روزهای حساسی را پیش رو دارد صلاح نیست چنین مسائلی علنی مطرح شود زیرا برای تیمها و باشگاهها به دنبال خود خواهد داشت.

وی از برگزاری نشستی با علی دایی طی روزهای آتی خبر داد و گفت: در این نشست برنامه های آماده سازی تیم ملی طی 4 بازی پیش رو در مرحله مقدماتی جام جهانی و پس از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در خصوص امضای قرار داد با کادر فنی تیم ملی نیز تصمیم گیری خواهد شد.