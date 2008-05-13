امیدوارم تداخل مسابقات بین المللی هندبال مشکل ساز نشود

سیدحسن افتخاری سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم ملی با ترکیب 22 ورزشکار تمرینات خود را در دو تا سه نوبت در روز تا 26 اردیبهشت ماه در بندرعباس دنبال می کند. قطعا از بین این نفرات 6 هندبالیست در خطر حذف از اردو هستند تا مرحله دوم تمرینات تیم ملی با 16 نفر پیگیری شود.

وی با بیان اینکه امیدوار است تداخل مسابقات جهانی و آسیایی در دو ماه آینده مشکلی را برای تشکیل این تیم بوجود نیاورد، افزود: خرداد و تیرماه سال جاری مسابقات زیادی در سطح هندبال آسیا و جهان برگزار می شود که امیدوارم همزمانی رقابتها باعث از دست دادن برخی از بازیکنان ما در رقابتهای جهانی اسپانیا نشود.

وی خاطرنشان کرد: سعی ما بر هماهنگ کردن این تیم هاست تا مشکلی برای اعزام تیم هندبال ساحلی به اسپانیا بوجود نیاید. متاسفانه ما نفرات خوبی در اردو داریم که یا با دو نماینده ایران در باشگاههای آسیا قرار داد داشته یا شرایط حضور در تیم ملی هندبال دانشجویان را برای شرکت در مسابقات آسیایی دارند.

افتخاری ادامه داد: در نظر داریم تیم ملی را تا زمان اعزام به رقابتهای جهانی اسپانیا در سه تا پنج مرحله اردو ارزیابی کنیم تا بهترین نفرات عازم این رقابتها شوند.

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی ایران تصریح کرد: مرحله بعد اردوی تیم ملی اوایل خرداد ماه در مازندران برگزار خواهد شد. استان مازندران برای برگزاری یک تورنمنت داخلی با حضور تیم های برتر کشور اعلام آمادگی کرده که در صورت قطعی شدن تیم ملی در این تورنمنت شرکت خواهد کرد.

سومین دوره مسابقات قهرمانی هندبال ساحلی جهان 18 تا 23 تیر ماه در "کادیز" اسپانیا و با حضور 12 تیم برگزار خواهد شد.