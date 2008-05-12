۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۴۱

عسگری در گفتگو با مهر:

نمایندگان مراقب تاثیر خطوط سیاسی بر انتخاب رئیس مجلس باشند

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه وظیفه خطیر انتخاب رئیس مجلس به عهده نمایندگان است، گفت: نمایندگان باید مراقب باشند که خطوط سیاسی و اثرگذاری بیرونی بر انتخاب آنها تاثیر نداشته باشد.

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس هشتم را به انتخاب هئیت رئیسه ای قوی توصیه کرد و اظهارداشت: از آنجا که حدود 80 درصد اعمال نظارت بر اجرای قانون که از وظایف مهم مجلس است از مسیر هیئت رئیسه دنبال می شود و هئیت رئیسه نقش تعیین کننده در ایفای نقش نمایندگان دارد، باید برای این مجموعه افراد و چهره های ملی انتخاب شوند.

وی افزود: این انتخاب و این وظیفه خطیر به عهده نمایندگان مجلس است و نمایندگان باید مراقب باشند که خطوط سیاسی و اثرگذاری بیرونی بر انتخاب آنها تاثیر نداشته باشد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: حتی در این مورد مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که انتخاب رئیس مجلس باید به عهده خود نمایندگان باشد.

نماینده مشهد خاطرنشان کرد: مجلس جایگاه خاصی دارد ، رئیس آن باید با شرایط سیاسی، اجتماعی  و اقتصادی جهان آشنا باشد، همچنین نقاط ضعف و قوت دولت را بشناسد و هرچه بهتر بتواند با توجه به گذشته، نگاه به وضع موجود و آینده تصمیم سازی کند.

وی گفت: رئیس مجلس در جایگاهی است که به عنوان رئیس یک قوه می تواند حرکت قانونی نظام را ریل گذاری کند و با این کار به کارایی مجلس بیافزاید.

 

