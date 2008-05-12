برداشت گل از باغهای دلیجان آغاز شد

حسن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: طی روزهای گذشته تاکنون حدود ۳۰تن گل برداشت شده است.
وی با اشاره به اینکه ۳۶۰بهره بردار در دلیجان به تولیدگل محمدی اشتغال دارند، بیان داشت: میانگین برداشت از هر هکتار ۳/۵تن است و در سال جاری با اجرای طرح طوبی سطح زیر کشت در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۰درصد افزایش داشته است.
بهرامی بابیان اینکه کار گلاب گیری درچهار روستای این شهرستان به دوشیوه سنتی و صنعتی انجام میشود افزود: پیش بینی می شود تا پایان خرداد حدود ۴۰۰ تن گل از زمینهای زیر کشت در دلیجان برداشت شود.
شهرستان خمین نیز از مناطق پرورش گل محمدی است که پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۲۴تن گل محمدی با میانگین تولید چهارتن از هر هکتار برداشت شود.
دلیجان قطب اول تولید گل محمدی در استان است با این حال شهرستان خمین بعد از محلات مقام دوم تولید گلهای زینتی و شاخه بریده استان مرکزی را دارد و ۸۰درصد از ۱۸۰میلیون گل شاخه بریده تولید سالانه آن به سایر شهرستانها یا خارج از کشور صادر میشود.
سالانه ۲۰۰هکتار از اراضی شهرستان خمین زیرکشت گلهای زینتی در فضای باز و گلخانهها میرود.
