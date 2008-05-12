برداشت گل از باغهای دلیجان آغاز شد

حسن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: طی روزهای گذشته تاکنون حدود ‪ ۳۰‬تن گل برداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه ‪ ۳۶۰‬بهره ‌بردار در دلیجان به تولیدگل محمدی اشتغال دارند، بیان داشت: میانگین برداشت از هر هکتار‪ ۳/۵‬تن است و در سال جاری با اجرای طرح طوبی سطح زیر کشت در مقایسه با سال گذشته حدود ‪ ۱۰‬درصد افزایش داشته است.

بهرامی بابیان اینکه کار گلاب ‌گیری درچهار روستای این شهرستان به دوشیوه سنتی و صنعتی انجام می‌شود افزود: پیش ‌بینی می ‌شود تا پایان خرداد حدود ‪۴۰۰‬ تن گل از زمین‌های زیر کشت در دلیجان برداشت شود.

شهرستان خمین نیز از مناطق پرورش گل محمدی است که پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ‪ ۲۴‬تن گل محمدی با میانگین تولید ‪چهار‬تن از هر هکتار برداشت شود.

دلیجان قطب اول تولید گل محمدی در استان است با این حال شهرستان خمین بعد از محلات مقام دوم تولید گلهای زینتی و شاخه بریده استان مرکزی را دارد و ‪ ۸۰‬درصد از ‪ ۱۸۰‬میلیون گل شاخه بریده تولید سالانه آن به سایر شهرستانها یا خارج از کشور صادر می‌شود.

سالانه ‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی شهرستان خمین زیرکشت گلهای زینتی در فضای باز و گلخانه‌ها می‌رود.