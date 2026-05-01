به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه جمعه در اجتماع مردم خرمآباد، اظهار داشت: به علت مظلومیت و گمنامی سربازان وزارت اطلاعات، کمتر به رشادتها و نقش آنها در تأمین امنیت و اقتدار کشور پرداخته میشود که همینجا از رشادتها، مجاهدتها و جان فداییهای این عزیزان قدردانی میکنیم.
وی ادامه داد: مجموعه وزارت اطلاعات برای حراست از کیان ایران عزیز، پنجه در پنجه سرویسهای اطلاعاتی دنیا و هرکس که نگاهچپ به این کشور داشته باشد، انداخته و در برابر زور و زر و تزویر آمریکا و اسرائیل ایستادگی نموده و باقدرت، آنها را مهار کرده است.
استاندار لرستان، گفت: به علت وجود چنین سرداران و سربازان گمنامی همچون حجتالاسلام «سید اسماعیل خطیب»، کشور ما جولانگاه تروریستها نیست، همه دشمنان شکستخوردهاند و از سر ناکامی، ترور دولتی انجام میدهد که با هیچ قاعده و قانونی سازگار نیست.
شاهرخی، افزود: امروز ابرقدرتهای جهان، در برابر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما دست تسلیم بالا آوردهاند و دستگاه امنیتی ما یکی از بالندهترین دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی دنیا است.
وی ادامه داد: دشمن در برابر دانش، قدرت و توان این دستگاه، دستاوردی نداشته است، اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار با گستاخی از مرزهای اخلاقی عبور کرده؛ ولی وزارت اطلاعات ما با رعایت اصول و قواعد حقوق شهروندی، سیاسی، اجتماعی و... تمام حقوق مردم را حفاظت و حراست کرده و با توطئههای دشمنان مقابله میکند.
استاندار لرستان، بیان داشت: دشمن در میدان نظامی، اطلاعاتی و امنیتی توفیقی نداشته است؛ ولی وزارت اطلاعات ما با رعایت اصول اخلاقی، اسلامی، شرعی و حقوق شهروندی و قواعد سیاسی، حقوق آحاد مردم را حراست و صیانت میکند.
شاهرخی، تأکید کرد: مجموعه وزارت اطلاعات و سربازان گمنام با دشمنان این ملت مقابله میکند و برای داشتن چنین سرداران بی ادعایی که نام خود را سرباز گمنام قرار دادهاند، خدا را شاکریم.
وی با بیان اینکه همه این ویژگیها در نزد حجتالاسلام «سید اسماعیل خطیب» وجود داشت، افزود: باوجود این شهید والامقام، دوره جدیدی از کار طاقتفرسای اطلاعاتی، برای بالابردن ضریب امنیتی کشور، مرزها و خارج از مرزها رقم زده شد و درعینحال شاهد فضای باز سیاسی در انتخابات های مختلف و فضای باز اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی در سراسر کشور بودیم.
استاندار لرستان، ادامه داد: این رویکرد، موجب افزایش سرمایه اجتماعی در سراسر کشور بود که در این زمینه نیز مدیون تلاش مدبرانه این سید بزرگ هستیم، تلاشی که حاصل آرامش و امنیت امروز بوده است.
شاهرخی، تأکید کرد: همین شجاعت، تأثیرگذاری و تبعیت از گفتمان رهبری و مقابله شجاعانه با اسرائیل و آمریکا، موجب خشم دشمن و شهادت ناجوانمردانه ایشان و شهید والامقام و برجسته و اخلاقمدار یعنی شهید دکتر لاریجانی شد.
وی با بیان اینکه مردم افتخارآفرین کشور و استان لرستان، بیش از ۶۰ شبانهروز در خیابان بودهاند و صحنههای بزرگ و بیبدیلی از جمله رزمایش جان فدا خلق کردهاند، گفت: این اقدامات در کارنامه شما مردم خرمآباد ثبت شده است.
استاندار لرستان، افزود: امروز چهلمین روز شهادت کسانی است که در راه امنیت کشور، مجاهدت جانانه و خاموش داشتند، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور و شهید سرافراز و برجسته دکتر «علی لاریجانی» مورد شناخت و وثوق رهبری و آحاد مردم بود، بازهم جا دارد از شجاعت، فداکاری و ازخودگذشتگی شهید لاریجانی کتاب نوشت و البته جمله پایانیاش برای ابد در خاطره ایرانیان باقی خواهد ماند که گفتند: «رهایتان نمیکنیم و تعقیبتان میکنیم.»
شاهرخی با اشاره به اینکه هیچکدام از اهداف دشمن در جنگ محقق نشده است، ادامه داد: بر همین اساس دشمن به حیله دیگر یعنی تفرقه و ایجاد دودستگی ساختگی در بین مسئولان و مردم روی آورده است تا این مردم در کنار یکدیگر نباشند؛ ولی باید بهخاطر داشته باشند که این کشور یک علم و یک علمدار دارد و آن هم مقام معظم رهبری است.
وی گفت: امروز، گفتمان ما؛ گفتمان انقلاب اسلامی است، انرژی هستهای حق مسلم ماست، توان موشکی ما باید بیشتر تقویت شود و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ما ادامه دارد.
استاندار لرستان، بیان داشت: تمام توان دولت در حمایت و تبعیت از رهبری، پشتیبانی از رزمندگان و پشتیبانی از تکتک مردم قرار دارد و بر اساس پیشبینی قبلی دولت، کالاهای اساسی در همه استانها وجود دارد.
شاهرخی افزود: علاوه بر این نظارت بر بازار جدیتر میشود، توصیه میکنیم مردم؛ بیشتر هوای یکدیگر را داشته باشند؛ ولی اگر کسی به حقوق مردم تجاوز کند، مانند شرایط جنگی با آنها برخورد میشود.
نظر شما