مراسم سالروز تولد قوی ترین مرد جهان برگزار شد / در آرزوی سومین مدال طلای المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سالروز تولد حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان روز گذشته با حضور مسئولین فدراسیون، سردار مشایخی، عباس نجانی، قهرمان پیشین آسیا، کادر فنی تیم های ملی، اردو نشینان تیم جوانان و بزرگسالان و جمعی از پیشکسوتان این رشته در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

حسین رضازاده دارنده دو مدال طلای المپیک در حال حاضر در اردوی تیم ملی خود را برای حضوری موفق در بازی های المپیک 2008 پکن و کسب سومین مدال طلای المپیک آماده می کند.

رضازاده در رقابت های جهانی وزنه برداری تایلند به دلیل مصدومیت شرکت نکرد ضمن اینکه بنا به تشخیص مسئولین فدراسیون وزنه برداری، برای جلوگیری از خستگی، از حضور در رقابت های آسیایی ژاپن هم انصراف داد.