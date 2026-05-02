تاکید بر نقش اساتید در شکل گیری ستون فقرات صنعت سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت ۱۲ اردیبهشت روز معلم، با اشاره به پارادایم نوین توسعه، افزود: در نگاه علمی امروز، معلم با تلفیق خرد علمی و اخلاق زیستی، ریلگذار حرکت کشور به سمت تابآوری پایدار است و آموزش عمومی کیفی، همبستگی مستقیم با شکلدهی زیرساختهای شناختی، مهارتی و ارزشی نسلها دارد.
وی خاطرنشان کرد: شواهد مستند در علوم تربیتی، اقتصاد دانشبنیان و روانشناسی رشد نشان میدهد که هر دستاورد ساختاری و قابلاندازهگیری در حوزههای مختلف از جمله صنعت فرآوردههای سلامت، بدون شک مرهون زحمات نظاممند، روشنگری آکادمیک و راهنمایی تخصصی معلمان و اساتید است. چرخه آموزش، پژوهش، تولید و نظارت که امروز ستون فقرات صنعت سلامت کشور است؛ تنها با اتکا به زیرساختهای دانشگاهی و انتقال متدولوژیک دانش توسط اساتید محقق میگردد.
پیرصالحی تأکید کرد: امروز هر فرمولاسیون دارویی بهینه شده، هر پروتکل کنترل کیفیت در تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته، از استنتهای عروقی تا پمپهای انسولین، هر استاندارد ایمنی در صنایع غذایی و فرآوردههای سلامتمحور، نظیر غنیسازی مواد غذایی، بستهبندی هوشمند و پایش آلایندهها، و هر چارچوب ارزیابی ایمنی در محصولات آرایشی-بهداشتی، از تستهای حساسیتزایی تا پایداری فرمولاسیون، میراث مستقیم کلاسهای درسی، آزمایشگاههای تحقیقاتی و راهنماییهای علمی اساتیدی است که سرمایه عمر خود را صرف پرورش ذهنهای تحلیلی، خلاق و متعهد نمودهاند.
وی افزود: در حوزه نظارت پس از عرضه نیز، نظام دارویی و پایش ایمنی فرآوردهها اعم از گزارشدهی عوارض داروها، ردیابی نقص فنی تجهیزات پزشکی، پایش آلودگیهای غذایی و ارزیابی واکنشهای پوستی به محصولات آرایشی، همگی ریشه در آموزشهای پایهای و تخصصی دارند که توسط معلمان و اساتید در بستر آموزش عمومی و عالی نهادینه شده است.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: آموزش عمومی و تربیت اخلاقی، بستر نامرئی اما تعیینکنندهای است که رشد و بالندگی در تمام شئون زندگی را ممکن میسازد. وقتی اخلاق حرفهای، مسئولیتپذیری اجتماعی و تفکر انتقادی در سنین پایه نهادینه شود، خروجی آن نه تنها نیروی انسانی کارآمد، بلکه شهروندانی آگاه، پایبند به شواهد علمی و متعهد به سلامت عمومی خواهد بود. این ریلگذاری دقیق و مستمر، ضامن عبور از چالشهای پیچیده نظام سلامت، تضمینکننده پایداری زنجیره تأمین فرآوردهها و سنگبنای توسعهای متوازن است که بدون آن، هیچ شاخص صنعتی یا بهداشتی به ثبات و بلوغ پایدار نمیرسد.
وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو متعهد است با توسعه همکاریهای دانشگاهی‑صنعتی، حمایت از طرحهای پژوهشی مسئلهمحور در حوزههای دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و محصولات آرایشی-بهداشتی، تقویت شبکههای انتقال فناوری و ایجاد بسترهای استانداردسازی مشارکتپذیر، قدردان عملی زحمات جامعه فرهنگی و علمی کشور باشد. نگاه راهبردی ما، پیوند ارگانیک میان آموزش عمومی کیفی، اخلاق حرفهای و نوآوری صنعتی است تا هر دانشآموخته، نه تنها مجری فرآیندها، بلکه حافظ کیفیت، ایمنی و کرامت انسانی در زنجیره سلامت شود.
پیرصالحی در پایان، روز معلم را به همه معلمان، اساتید، مربیان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با تکیه بر دانش، اخلاق حرفهای، همافزایی ملی و حمایتهای ساختاری از نظام آموزشی، گامهای مؤثرتری در مسیر اعتلای صنعت فرآوردههای سلامت، کاهش وابستگیهای استراتژیک و تحقق سلامت همگانی برداشته شود.
