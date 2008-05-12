پروتون وارد شبکه تاکسیرانی شهر تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در مراسمی که با حضور معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، رئیس سازمان تاکسیرانی تهران، مدیران صنایع زاگرس خودرو و تاکسیرانان خود در هتل المپیک تهران برگزار شد، تاکسی‌های پروتون وابسته به شرکت زاگرس خودرو به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران پیوستند.

مهرداد غلامی رئیس هیئت مدیره زاگرس تاکسی با بیان اینکه امروز 100 دستگاه خودروی تاکسی ایمپیان به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور وارد شد، گفت: تا پایان سالجاری یک هزار دستگاه خودروی ایمپیان از سوی زاگرس تاکسی وارد شبکه تاکسیرانی شهر تهران خواهد شد.

وی افزود: فاز اول زاگرس تاکسی برای ورود پنج هزار دستگاه خودروی عمومی برنامه ریزی شده است. غلامی تصریح کرد: این تاکسی ها دوگانه سوز است و هم اکنون هفته ای تا 50 دستگاه وارد شبکه زاگرس تاکسی و حمل و نقل عمومی خواهد شد.

غلامی ادامه داد: نرخ کرایه این تاکسی های مدرن برابر با تعرفه های سازمان تاکسیرانی تهران است که 24 ساعته و با دو راننده نسبت به ارائه خدمات در سطح شهر تهران فعالیت خواهند کرد.

در حاشیه این مراسم، امیر عباس رستمیان مدیرعامل زاگرس تاکسی، اعلام کرد: به منظور ورود پنج هزار دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران توسط این شرکت 200 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده ایم که با ورود این پنج هزار تاکسی برای 12 هزار نفر اشتغال زایی خواهد شد. به گفته وی، این افراد دوره های آموزشی در مالزی و ایران طی کرده اند.

وی از راه اندازی خط تلفن 1890 تا 20 روز آینده خبر داد که متقاضیان برای استفاده از خودروهای زاگرس تاکسی می توانند با آن تماس بگیرند.

رستمیان همچنین از 18 درخواست برای پیاده سازی استانداردهای زاگرس تاکسی در 18 شهر کشور خبر داد و بیان کرد: فاز دوم طرح زاگرس تاکسی که از سال آینده آغاز می شود برنامه ورود 60 هزار دستگاه برای حمل و نقل عمومی کشور است که این خودروها در شهرهای بزرگ کشور به کار گرفته خواهد شد.

مدیرعامل زاگرس تاکسی تصریح کرد: هم اکنون خودروی ایمپیان پروتون در کشورهای استرالیا، چین، انگلیس و ... به عنوان تاکسی مشغول کار است و قیمت این محصول بصورت شخصی در ایران حدود 270 میلیون ریال می باشد.

سید جعفر هاشمى تشکرى معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در این مراسم با اشره به اینکه هم اکنون 80 هزار تاکسی و حدود 90 تا 100 هزار دستگاه خودرو به عنوان آژانس در سطح شهر تهران فعالیت می کنند، گفت: حوزه حمل و نقل شهری تهران به دنبال تمرکززدایی و واگذاری فعالیتها به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت است.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: به زودی شهر تهران به 11 هزار دستگاه اتوبوس با کیفیت تجهیز خواهد شد و برنامه متروسازی بر پایه سالی 15 کیلومتر ادامه می یابد.