کسی که با آبروی دیگران بازی کند را طرد می کنیم / 99 درصد فوتبال کشور در فقر به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در نشست امروز مجمع عمومی لیگ برتر فدراسیون فوتبال با بیان مطلب خطاب به اعضا این مجمع گفت: ما در سال اول فعالیت خود ضمن رتق و فتق امور فدراسیون فوتبال بازسازی فدراسیون و بازنگری اساسنامه را مدنظر داریم که همین مسئله کار ما دو چندان می کند. در این شرایط طبیعی است که مشکلاتی به وجود آید اما اگر تمام اعضا فدراسیون فوتبال طبق وظایف خود عمل کنند این مشکلات به حداقل می رسد.

وی با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال نباید برای باشگاه ها مشکل ساز شود، اهداف باشگاه های حاضر در لیگ برتر و دسته های پایین تر را توسعه فوتبال کشور و وظیفه فدراسیون را در این بین حمایت از باشگاه ها عنوان کرد. رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص افزود: فدراسیون فوتبال بخشی از وظایف خود را به هیئت ها واگذار خواهد کرد تا کمک حال باشگاه ها باشند. فدراسیون درنظر دارد با واگذاری اختیارات به بخش های مختلف وظیفه نظارت و مدیرت فوتبال کشور را برعهده داشته باشد. وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال این است که برای فوتبال کشور سیاست گذاری و بر آن نظارت و ارزیابی داشته باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در ادامه لازمه داشتن یک تیم ملی قدرتمند را در داشتن باشگاه های توانمند دانست و برگزاری جشنواره فوتبال زیر 14 سال در کشورمان را اقدامی مناسب از سوی فدراسیون گذشته عنوان کرد و گفت: فشار در تیم های بزرگسالان کشور به حدی است که فرصت رسیدگی به تیم های پایه ای را پیدا نمی کنیم در صورتی که اگر به این تیم ها توجه لازم مبذول شود در آینده مشکلی در تیم های ملی نخواهیم داشت. من این موضوع را در مراسم افتتاحیه فستیوال زیر 14 ساله های آسیا مطرح کردم که با استقبال نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا روبه رور شد.

کفاشیان از تاسیس آکامی فوتبال، راه اندازی بخش اقتصادی در قالب کمیته مستقل در فدراسیون فوتبال به عنوان اقدامات جدید این فدراسیون یاد کرد.

وی با تاکید بر لزوم تدوین آیین نامه جدید فدراسیون فوتبال پیرامون به وجود آمدن اختلاف نظر برخی کمیته های فدراسیون فوتبال گفت: آیین نامه کمیته داوران بصورت فنی و تخصصی است اگر مشکلی در خصوص عملکرد داوران دیده می شود باید در همین کمیته مورد بررسی قرار گیرد و حل و فصل شود. افرادی که در کمیته داوران حضور دارند، همچون قضات هستند و کمیته انضباطی نباید در خصوص فعالیت آنها تصمیمات انضباطی اتخاذ کند. اگر هم داوران تخلفی خارج از زمین فوتبال مرتکب شوند می بایست بصورت کاملا محرمانه در کمیته انضباطی مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در ادامه از کلیه مسئولان فدراسیون فوتبال و اعضا مجمع عمومی سازمان لیگ برتر خواست در امور مختلف حرمت افراد را نگاه دارند و به صورت غیر مستقیم خطاب به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: در دستگاه قضایی پرونده های بسیاری مورد رسیدگی قرار می گیرد اما هیچ وقت در بوق و کرنا نمی شود. آخر دلیلی برای این کار وجود ندارد چرا که آبروی افراد ارزشمند است و نباید با آن بازی شود. در فدراسیون فوتبال هم اگر فردی قصد داشته باشد برای دشمنی و خراب کردن دیگران، آبروی آنها را به بازی بگیرد قطعا با او برخورد می کنیم و او را از فدراسیون فوتبال طرد خواهیم کرد.

کفاشیان در ادامه از تاسیس کمیته وضعیت بازیکنان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: اگر این کمیته تاسیس شود دیگر نیازی نیست که کمیته انضباطی در تمام امور ورود کند. با تاسیس کمیته وضعیت بازیکنان، اگر بازیکنی تخلفی را مرتکب شد در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد و اگر نتیجه ای حاصل نشد پرونده آن بازیکن به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.

وی در عین حال راه اندازی و فعالیت جدی هیئت منصفه سازمان لیگ را نیز عاملی در جهت کاهش تنش ها و اختلافات میان باشگاه ها و مربیان و بازیکنان عنوان کرد و افزود: بسیاری از تصمیم گیری ها و اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال رقم می خورد نباید رسانه ای شود اما متاسفانه خیلی سریع پیش از آنکه ما از آن باخبر شویم در رسانه ها مطرح می شود.

کفاشیان تدوین آیین نامه برای کمیته های مختلف و در راس آن سازمان لیگ فدراسیون فوتبال را عاملی برای کاهش تنش در فوتبال کشور عنوان کرد و از باشگاه های لیگ برتری که طی فصل اخیر با وجود تمام ناملایمتی ها در جریان رقابت ها حضور داشته اند تشکر و قدردانی کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان همچنین از احساس نیاز برای راه اندازی سازمان لیگ برای لیگ فوتسال و لیگ های دسته های پایین تر یاد کرد و گفت: این موضوع در جلسات آتی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح می شود و در صورت تایید سازمان لیگ در این رده ها نیز فعال خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر این موضوع که " با کم کردن تنش از سال آینده به دنبال استانداردسازی فعالیت باشگاه های لیگ برتر خواهیم بود"، افزود: به جای پول دادن به باشگاه باید در صدد کامل کردن امکانات آنها برآئیم. این یکی از اهداف فدراسیون فوتبال است که در نظر دارد با تقویت بنیه اقتصادی خود به باشگاه نیز کمک کند.

کفاشیان با اشاره به اینکه 99 درصد فوتبال کشور در فقر به سر می برد و تنها یک درصد از قشر فعال در فوتبال کشور صاحب منفعت های مالی می شوند، افزود: اگر فدراسیون فوتبال به دنبال بودجه و یارانه های دولتی است برای آن است که به قشر نیازمند در فوتبال کشور رسیدگی کند. برای بانوانی است امسال که با کمترین امکانات نتایجی خوب در میدان آسیای کسب کردند و ارزش های اسلامی را به نمایش گذاشتند و...

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با اذعان به انیکه اگر بودجه فدراسیون فوتبال بهتر شود به باشگاه های نیز کمک خواهد کرد، فعال سازی هیئت های استان ها و باشگاه را عاملی برای رشد و تحول این فدراسیون خواند و خطاب به روسای باشگاه ها و هیئت های حاضر در مجمع عمومی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال گفت: نهایت کمک ما به شما این است که اذیت تان نکنیم و راه را برایتان هموار سازیم تا در مسیر موفقیت گام بردارید.