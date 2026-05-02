تاکید فرماندار عسلویه بر مشارکت صنایع در توسعه شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح شنبه در دیدار با مدیرعامل پارس جنوبی با اشاره به فرصت‌های موجود برای پیشرفت و توسعه همه‌ جانبه شهرستان اظهار کرد: هم‌افزایی میان مدیریت اجرایی شهرستان و صنعت منطقه برای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود مؤلفه‌های توسعه‌ای شهرستان ضروری است.

وی با اشاره به نقش کلیدی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اقتصاد ملی و منطقه‌ای، بر لزوم مشارکت حداکثری صنایع در پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار عسلویه با قدردانی از رویکرد پیشرو و همکاری‌های مستمر مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از زحمات و تلاش‌های وی و همچنین نقش مؤثر شورای راهبردی پتروشیمی‌ها در مسیر توسعه و ارتقای جایگاه شهرستان تجلیل و لوح سپاس تقدیر را به ایشان تقدیم کرد.

همچنین در این گفتگو، چالش‌های پیش‌رو و فرصت‌های موجود برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی جهت شکوفایی همه جانبه شهرستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در جریان این نشست، طرفین با تبادل نظر، بر ضرورت ایجاد هماهنگی‌های استراتژیک میان مدیریت اجرایی شهرستان و واحدهای صنعتی تأکید کردند.