مخبر: معلمان و کارگران، دو بال اصلی پرواز پیشرفت ایران عزیزمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به مناسبت ایام بزرگداشت مقام معلم و کارگران در ایکس نوشت: معلمان و کارگران، دو بال اصلی پرواز پیشرفت ایران عزیزمان هستند. هر جا نامی از توسعه، استقلال و آبادانی است، رد پای مجاهدت‌های خالصانه این دو قشر زحمتکش دیده می‌شود: کارگرانی که با دست‌های پینه‌بسته، چرخ تولید را می‌چرخانند و معلمانی که با جان و دل، سرمایه‌های انسانی فردای کشور را می‌سازند.