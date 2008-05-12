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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

فرماندار نوشهر:

ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه روند رو به رشدی دارد

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار نوشهر گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان گردشگر پذیر روند رو به رشدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سید هاشم فاطمی ظهر دوشنبه در جلسه ساخت و ساز غیرمجاز در فرمانداری نوشهر افزود: به دلیل ورود گردشگران بسیار در این منطقه ساخت و ساز در این منطقه بیش از قبل است.

وی اظهار داشت: ساخت و ساز غیرمجاز به نوعی حاکمیت را زیرسوال خواهد برد و برخورد قاطع با این پدیده ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: برخی موانع قانونی محدودیت هایی را برای ساخت و ساز به وجود آورده از این رو ساخت و ساز غیرقانونی را در منطقه شدت بخشیده است.

فاطمی ادامه داد: باید در ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه، دریا و رودخانه به طور قاطع جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: از هرگونه ارائه خدمات عمومی به سازندگان غیرمجاز در منطقه باید خودداری شود.

این مسئول از عملکرد سازمان همیاری شهرداری های مازندران انتقاد کرد و گفت: بیشترین ساخن و ساز در محدوده حریم بخشداری ها است.

وی اتخاذ راهکارهای اصولی دیگر برای جلوگیری و کنترل ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه را ضروری دانست.

شهرستان 118 هزار نفری نوشهر در غرب مازندران واقع شده است.

کد مطلب 681762

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