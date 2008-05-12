عدم استقبال از مشاوره ژنتیک میزان معلولیت را افزایش می دهد

زهرا نوع پرست در گفتگو با مهر اظهار داشت: در بسیاری از مواد مشاوره ژنتیک نیاز به آزمایشهای پر هزینه ندارند و سال گذشته آزمایش ژنتیک برای هفت هزار و 900 نفر بصورت رایگان انجام شده است.

وی گفت: 127 مرکز فعال مشاوره ژنتیک در سراسر کشور وجود دارد که تاکنون 300 هزار نفر در کل کشور از این مراکز خدمات دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت ژنتیک تصریح کرد: در همه استانها حداقل سه مرکز خدمات مشاوره ژنتیک در حال فعالیت هستند.

نوع پرست با اشاره به اینکه 638 نفر در سطح کشور دوره های آموزش مشاوره ژنتیک را گذارنده اند، خاطر نشان کرد: آموزشهای فراگرفته شده از سوی این مشاوران در اختیار سایرین قرار داده می شود.

وی مشاوره قبل از ازدواج را امری ضروری دانست و بیان داشت: این مشاوره در کاهش شیوع و بروز معلولیتهای ژنتیکی و مادرزادی بسیار موثر است.

نوع پرست با اشاره به پایین بودن موارد مراجعه مردم به مراکز ژنتیک بر نهادینه شدن فرهنگ مشاوره ژنتیک در جامعه تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار موجود 55 درصد مراجع به مراکز مشاوره ژنتیک در جهت مشاوره قبل از ازدواج می باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کشور اضافه کرد: ازدواجهای فامیلی، تمایل به مادر شدن در سنین بالا و افزایش سن ازدواج و بارداری از عوامل مهم معلولیتها در کشور هستند.

وی گفت: توسعه مراکز مشاوره ژنتیک از مهمترین اهداف سازمان بهزیستی در ساسر کشور است، زیراکه در بسیاری موارد بیماریهای ژنتیکی قابل درمان نیستند و فقط می توان از بروز آنها جلوگیری کرد.