تعاونیها مانع تجمع ثروت در دست افراد خاص می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مشاور وزیر تعاون پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی " دانشگاه و توسعه کارآفرینی پرسش ها و چالش ها " در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشت: در گذشته در واحدهای تولیدی کوچک هرکس کارفرمای خود بود و به مرور زمان با فعالیتهای اقتصادی بزرگتر و تملک زمین و دارایی عده ای دیگر را به عنوان رعیت و نیروی کار زیردست به کار می گرفت در حالیکه امروزه در تعاونیها نیروی کار صاحب سرمایه نیز محسوب می شود.

فواد کریمی افزود: بخش تعاونی قابلیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد به طوری که در اصلهای 43 و 44 قانون اساسی نیز به آن پرداخته شده است.

این مسئول تاکید کرد: اهمیت تعاونیها از آن روست که با تشکیل تعاونی کسانی که قدرت کار دارند اما فاقد سرمایه و امکانات کار هستند، می توانند به کسب و کار بپردازند.

رئیس اسبق سازمان گسترش تعاونیهای کشور خاطرنشان کرد: تعاونیها از تجمع ثروت در دست افراد خاص و به وجود آمدن سرمایه های بزرگ جلوگیری می کنند همچنین مانع از آن می شود که دولت به صورت کارفرمای مطلق درآید.

وی افزود: مهمترین ویژگی اشتغال در بخش تعاونی اصل عدالت اجتماعی است و در تعاونی جدایی حاکمیت و نیروی کار نفی می شود و اشتغالی که از این طریق به وجود می آید اشتغالی پایدار است که با هدف تعاون، کمک و همکاری متقابل شکل می گیرد.

کریمی پیشنهاد داد: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داتشگاه تهران با تشکیل تعاونی و عضویت اساتید و دانشجویان در این تعاونی به عنوان یک کارآفرین مادر اقدام به کارآفرینی کند و تعاونیهای کوچک را تحت پوشش خود قرار دهد.