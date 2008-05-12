هفدهمین هم اندیشی روحانیون کاروانها در مکه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه ، حجت الاسلام حسینی شریف مسئوول بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه در جمع روحانیون کاروانهای مستقر در مکه مکرمه بر برگزاری جلسات مناجات با احتساب زمان،مکان،شرایط و کیفیت مناسب تاکید کرد.

وی همچنین خواستار پرهیز روحانیون از برگزاری مجالس مداحی و روضه خوانی در مسجدالحرام شد.

حجت الاسلام حسینی شریف در ادامه سخنان و تذکرات خود روحانیون را به مواجهه مناسب و توضیح کافی درباره مسائل و گلایه های زائرین توصیه کرده و از آنان خواست به هیچ عنوان عمره نیابتی، به ویژه از زائرین قبول نکنند.

وی در پایان سخنان خود خواستار اطلاع رسانی درباره جایگاه امام جماعت در نمازهای یومیه مسجد الحرام شده و به روحانیون تاکید کرد به پرسشهای زائرین بر اساس مرجع تقلید زائر پاسخ دهند و از هر گونه دخالت در این امر پرهیز کنند.

پیش از سخنان حجت الاسلام حسینی شریف، حجت الاسلام جعفر خوشنویس در ادامه بحث جلسه گذشته خود پیرامون مواججه منطقی با شبهات اعتقادی گفت: ائمه معصومین(ع) با منطق ، حجت و دلیل با مخالفان بحث می کردند و ما نیز با استفاده از این مناظرات که در کتابهای "احتجاج" طبرسی و "التوحید" شیخ صدوق و ... جمع آوری شده باید تکنیک مناظره و مباحثه را آموخته و به کار بگیریم.

وی با اشاره به شگردهای جدید القای شبهات اعتقادی خواستار نوآوری دراستفاده از مفاهیم وصورت استدلالها شده و بر پاسخگویی به موقع و سریع به این شبهات تاکید کرد.

حجت الاسلام قریشی نیز درادامه جلسه با تایید گفتار حجت الاسلام خوشنویس، بر شناسایی شبهات موجود در کتابهای اهل سنت و هوشیار بودن درباره برنامه های تبلیغی رسانه های عربی که در برنامه های مختلف خود به القای شبهات می پردازند شده و بر وظیفه خطیر روحانیت در این باره تاکید کرد.

