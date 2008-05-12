تسهیلات ویژه دانشگاه پیام نور برای خبرنگاران ورزشی / تلاش برای توسعه ورزش همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این آئین نامه که به تصویب شورای دانشگاه پیام نور رسیده است، مدیران بخش های مختلف سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، روسای فدراسیون ها، ادرات کل تربیت بدنی استان ها، هیئت های ورزشی، مربیان، ورزشکاران و همچنین خبرنگارانی که دارای شرایط لازم باشند می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده برای ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور بهره مند شوند.

درهمین رابطه امروزمحمدعلی قره مدیرکل اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با برگزاری نشست مطبوعاتی به تشریح اهداف اصلی از تدوین این آئین نامه پرداخت.

وی گفت: ورزش همگانی باید یکی از اصول زندگی روزمره مردم در همه جا وهمه وقت باشد. فلسفه وجودی بخش تربیت بدنی دانشگاه پیام نور نیز پیگیری این هدف به صورت اساسی و مستمراست.

قره با بیان اینکه ارگان های ورزشی کشور از جمله سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المیپک توسعه ورزش همگانی را در راس امور کاری خود قرار داده اند، اظهارداشت: با این وجود ورزش قهرمانی به دلیل جاذبه هایی که دارد با استقبال بیشتری از سوی مخاطبان مواجه شده است. حتی در اکثر نهادهای ورزشی تعداد مدال ها و رنگ آنها ملاک ارزیابی مدیران، مربیان و ورزشکاران قرار داده شده است. این روند بیش از 30 سال است که در ورزش کشور ما اجرا می شود.

مدیرکل اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: بدون شک توسعه ورزش همگانی نقش مستقیم و غیرقابل انکاری در ارتقا ورزش قهرمانی دارد در حالیکه ادامه روند کنونی که طی 30 سال گذشته مورد استفاده بوده است منجر به پس رفت در هر دو ورزش همگانی و قهرمانی می شود.

وی به آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی در مورد گرایش مردم به فعالیت های ورزشی اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار تنها حدود 10 درصد مردم ورزش می کنند. بنابراین باید یک بازنگری کلی در ورزش کشور ایجاد شود تامابقی مردم هم که تعدادشان کم نیست نسبت به فعالیت های ورزشی علاقمند شوند.

قره تاکید کرد: رسالت اصلی حوزه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور شناسایی ورزش به مردم است . دراین زمنیه نقش رسانه ها و خبرنگاران غیرقابل انکار است. ما به نیروهایی نیاز داریم که با اطلاع رسانی علمی و به روز خود نگرش های ورزشی مردم را تغییر داده و گنجانده شدن ورزش در ساعات روزمره مردم را موجب شوند.

مدیرکل اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه تدوین آئین نامه جدید برای جذب خبرنگاران ورزشی در کنار مدیران، مربیان و ورزشکاران نیز در راستای همین اهداف صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: البته افراد فوق در صورت داشتن شرایط لازم که در آئین نامه ذکر شده است، می توانند به عنوان دانشجوی رسمی دانشگاه پیام نوراقدام به ادامه تحصیل در یکی از دو رشته تربیت بدنی و مدیریت کنند. البته تحصیل درسایر رشته ها هم بلامانع اما ملزم به گذراندن واحدهای پیش نیاز است.

وی افزود: البته طبق این آئین نامه شرایط تحصیل همزمان در دو رشته نیز پیش بینی شده است. بنابراین افردای که در حال حاضر دانشجو هستند می توانند از شرایط تحصیلی در دانشگاه پیام نورهم برخوردار شوند.

قره تاکید کرد: خبرنگاران سکانداران فرهنگی در تمام میادین ورزشی هستند. آنها با قلم علمی خود می توانند اطلاع رسانی درستی از ورزش همگانی داشته باشند تا مردم نیازهای بدنی خود را با پرداختن به این ورزش پاسخ دهند.

مدیرکل اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با اشاره به شرایط مندرج در آئین نامه تصویب شده گفت: خبرنگاران با حداقل 5 سال سابقه کاری می توانند از تسهیلات ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور برخوردار شوند ضمن اینکه مربیان و ورزشکاران نیز باید تجربه حضوردر میادین بین المللی همراه با تیمهای ملی را داشته باشند.

انجمن عکاسان، نویسندگان و خبرنگاران ورزشی نیز برای اجرای این طرح همکاری نزدیکی با اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور داشته است.

عبدالحمید احمدی رئیس انجمن عکاسان، نویسندگان و خبرنگاران ورزشی در این رابطه خطاب به نمایندگان رسانه های گروهی گفت: تصویب این آئین نامه حاصل یک تلاش مبتنی بر شناخت و کاملا خودجوش است. طرح ارائه شده از سوی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کاملا ابتکاری بوده و قطعا این حرکت فرهنگی تاثیرات بزرگی در ورزش کشور خواهد گذاشت.

احمدی تاکید کرد: عضویت در انجمن عکاسان، نویسندگان و خبرنگاران ورزشی برای ادامه تحصیل دردانشگاه پیام نورالزامی نیست اما به هرحال این انجمن به عنوان نهاد تایید شده تمام ارگان های ورزشی می تواند معرف خبرنگاران و تایید کننده سابقه و شرایط آنها باشد.

محمد علی قره مدیر کل اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در پایان این نشست تاکید کرد: امید داریم روزی برسد که شخصیت اجتماعی خبرنگاران ورزشی، مربیان و ورزشکاران بالاتر از مهندسان و پزشکان باشد.

در راستای تصویت آئین نامه جذب دانشجو برای دانشگاه پیام نور از میان ورزشکاران، مدیران، مربیان و خبرنگاران ورزشی شنبه هفته جاری 9 خبرنگار ورزشی به عنوان دانشجوی این دانشگاه آغاز به تحصیل کردند.