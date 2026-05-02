به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در همایش روز معلم، اظهار داشت: رشد و اعتلای جامعه در گرو فکر و اندیشه معلمان قرار دارد و بر اساس تعبیر زیبایی که رهبر شهید انقلاب در دیدار سال گذشته با فرهنگیان داشتند، لازم است چهره‌نگاری ویژه‌ای از نقش و جایگاه معلمین صورت بگیرد.

وی ادامه داد: روز معلم، فرصت مغتنمی برای چهره‌نگاری از جایگاه و نقش جامعه فرهنگی و رسالتی که این قشر عزیز برعهده دارند، است.

استاندار لرستان با بیان اینکه نقش معلم، نقش بی‌بدیلی در جامعه است، بیان داشت: شما معلمین و همه کسانی که این مسیر و این حرفه را انتخاب کردید، بیش از دیگران بر اهمیت آن واقف هستید و به معنی واقعی کلمه، رشد و توسعه و اعتلای کشور در گرو فکر و اندیشه شما است.

شاهرخی، افزود: این شما هستید که می‌دانید به چه شکلی به نونهالان، کودکان، نوجوانان و جوانان، آموزش دهید و انتقال تجربه کنید.

وی ادامه داد: امروز اگر دنیای غرب به‌خصوص آمریکای جنایت‌کار در قدرت‌نمایی در دنیا می‌کند و باقدرت مالی، اقتصادی و فناوری‌های نوین خودنمایی می‌کند، در سایه علم و تحقیق و پژوهش است و کاری که باید ما برای حفظ ایران، اسلام و تمامیت ارضی و رفاه و آسایش مردم باقدرت و تمرکز انجام بدهیم، توجه به آموزش‌وپرورش است.

استاندار لرستان، تأکید کرد: باید آموزش‌وپرورش اولویت اول ما باشد و در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد، البته این نگاه در کشور وجود دارد و موانعی هم که بر سر راه این امر وجود دارد را باید برطرف کنیم.

شاهرخی، گفت: اگر این موانع برداشته شود قطعاً چهره‌نگاری دقیقی که مدنظر رهبر شهید انقلاب بود هم محقق خواهد شد.

وی افزود: فلسفه حضور ما در این جلسه نیز قدردانی و تکریم مقام شامخ معلمین است و حتماً در فرصت دیگر و بیشتری شنوای مطالبات و خواسته‌های جامعه فرهنگی خواهیم بود.