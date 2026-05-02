۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

یک سوم جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند

کاشان - رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: یک سوم جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه مردم و ملت ایران اظهار کرد: مشارکت مردم در این جنگ یکی از مشخصه های بارز آن بود به طوریکه برای مثال در بهزیستی بیش از ۳۰ هزار داوطلب در حوزه روانشناسی و روانکاوی در سطح کشور مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه بیس از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دوران جنگ تحمیلی سوم به سازمان بهزیستی اختصاص داده شد، ابراز کرد: این اعتبارات و کمک ها در قالب نقدی و غیرنقدی ارائه شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پیری جمعیت در کشور و لزوم اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای جوانی جمعیت تصریح کرد: تا سال ۱۴۳۰ حدود یک سوم جمعیت کشور سالمند می‌شود و این یک زنگ خطر برای جامعه است.

وی با اشاره به اینکه ۲/۱۱ درصد بودجه عمومی کشور امسال به سازمان بهزیستی اختصاص یافت، گفت: در کنار این بودجه از ظرفیت مردمی و خیرین هم در انجام وظایف خود استفاده کرده و دست همکاری آنها را میفشاریم.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارکرد مطلوب اورژانس اجتماعی در کشور و کاشان افزود: اورژانس کاشان را به سطح یک ارتقا می دهیم.

وی با اشاره به اینکه در کاشان مرکز مربوط به ماده ۱۶ وجود ندارد، افزود: اقدامات لازم برای این مهم انجام شده و به زودی مجوز آن صادر می شود.

