به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه مردم و ملت ایران اظهار کرد: مشارکت مردم در این جنگ یکی از مشخصه های بارز آن بود به طوریکه برای مثال در بهزیستی بیش از ۳۰ هزار داوطلب در حوزه روانشناسی و روانکاوی در سطح کشور مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه بیس از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دوران جنگ تحمیلی سوم به سازمان بهزیستی اختصاص داده شد، ابراز کرد: این اعتبارات و کمک ها در قالب نقدی و غیرنقدی ارائه شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پیری جمعیت در کشور و لزوم اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای جوانی جمعیت تصریح کرد: تا سال ۱۴۳۰ حدود یک سوم جمعیت کشور سالمند می‌شود و این یک زنگ خطر برای جامعه است.

وی با اشاره به اینکه ۲/۱۱ درصد بودجه عمومی کشور امسال به سازمان بهزیستی اختصاص یافت، گفت: در کنار این بودجه از ظرفیت مردمی و خیرین هم در انجام وظایف خود استفاده کرده و دست همکاری آنها را میفشاریم.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارکرد مطلوب اورژانس اجتماعی در کشور و کاشان افزود: اورژانس کاشان را به سطح یک ارتقا می دهیم.

وی با اشاره به اینکه در کاشان مرکز مربوط به ماده ۱۶ وجود ندارد، افزود: اقدامات لازم برای این مهم انجام شده و به زودی مجوز آن صادر می شود.