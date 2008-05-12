اظهارات کشورهای غربی در تروریست خواندن ایران بی اساس است

به گزارش خبرنگار مهر، رایان هانتر پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه سفر به کشورهای آسیای شرقی و گذر سه روزه از مازندران امروز با حضور در جمعیت هلال احمر مازندران و دیدار با مدیر عامل این جمعیت، قبل از سفر به ایران، رسانه های غربی ایران را تروریست می خواندند و اکنون با سفر به این کشور متوجه شدم این اظهارات کشورهای غربی بسیار پوچ و بی اساس است.

وی خاطر نشان کرد: اوقات خوشی را در ایران داشتم و مهمان نوازی مردم ایران را پس از وارد شدن به نیوزلند به مردم کشورم خواهم گفت.

این دانشجوی رشته میکروبیولوژی نیوزیلندی که برای سفر به دور دنیا از کشورهای اروپای شرقی دیدن کرده و قصد دارد با گذر از ایران از کشورهای آسیای شرقی نیز دیدن کند با اشاره به اینکه تصورم قبل از دیدن کشور زیبای ایران فقط در قالب دشتی بود که تنها در بخش های مختلف زیرزمینی آن استخراج نفت صورت می گرفته است، تصریح کرد: در مدت دو هفته اقامتم در ایران جاذبه های بکر و جالبی را از کشور دیدم که نظرم را تغییر داد.

هانتر، دیدن از کشورهای جهان و آشنایی با آداب، رسوم، سنن و فرهنگ این کشورها را از اهداف اساسی سفر خود عنوان کرد و گفت: در پایان این سفر قصد دارم کتاب سفرنامه دور دنیا را چاپ کنم.

این جهانگرد نیوزیلندی قصد دارد در ادامه پس از گذر از استان گلستان و زیارت بارگاه رضوی و از طریق مرز سرخس وارد کشور تاجیکستان شود و از آنجا کشورهای آسیای شرقی را نیز بازدید کند.

هانتر که حدود چهارماه است که با دوچرخه خود حدود 7500 کیلومتر مسافت را از نیوزیلند طی کرده است عکس ها و جاذبه های کشورهای مختلف را پس از پایان سفرش به مردم نیوزیلند ارائه خواهد داد.