گسترش خدمات در روستاها از افتخارات دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی در نشست صبح امروز شورای اداری شهرستان حاجی آباد اظهار داشت: توانمند سازی روستاها و ایجاد امکانات مناسب برای زندگی از جمله خدمات زیربنایی در روستاها راهبرد اساسی دولت عدالت محور در توسعه کشور و پویایی چرخه اقتصادی نقش غیرقابل انکاری دارد.

وی با استماع گزارش فرماندار حاجی آباد در خصوص وجود کمبودها و نارساییهای موجود در این شهرستان دستور پیگیری فوری موضوعات را صادر و از مدیران خواست در این خصوص اقدامات فوری صورت دهند.

صاحب محمدی تصریح کرد: هدف عمده از تشکیل عالیترین جلسه این شهرستان در مرکز روستاها تصمیم گیری بر اساس خواست و نظر مردم است و دولت بهترین مشاوران خود را مردم و مدیران برخواسته از مردم می داند.

استاندار هرمزگان از احداث باند دوم محور مهم ترانزیتی بندرعباس سیرجان به عنوان آرزوی دیرینه مردم این استان یاد کرد و گفت: انجام بخش وسیعی از کار احداث باند دوم این محور از افتخارات دولت نهم به شمار می رود که تلاش خواهد شد تا انجام کامل طرح با سرعت پیگیری و تا پایان امسال 110 کیلومتر از آن به بهره برداری برسد.

نشست اداری شهرستان حاجی آباد این هفته به ابتکار استاندار هرمزگان در یکی از روستاهای محروم این منطقه موسوم به "" باغات"" برگزار شد.