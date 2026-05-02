پیام سرپرست وزارت دفاع به مناسبت روز معلم و روز کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار ابن الرضا به مناسبت روز کارگر پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

سلام علیکم

مجاهدت بی چشم داشت و پاسداری از سنگر تولید ملی که سال های متمادی مورد تاکید و توجه قائد عظیم شان شهیدمان بود ، بی گمان در پیشگاه خداوند جل و اعلا اجری برابر مجاهدان فی سبیل لله در خط مقدم مبارزه با دشمن دارد.

جان های آگاه وگوش های شنوای رازدان می دانند که صدای برآمده از دستگاه های خط تولید کارخانجات، بانگ بلند شکستن حلقه های زنجیر تحریمی است که دشمن برای به بند شدن ملت بزرگ ایران بافته است.

توجه به نامگذاری سال های گذشته و تاکید موکد بر تولید داخلی، در واقع تاکید بر تولید امنیت بومی در چرخه ی خودکفایی بوده است.

وزارت دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از مجموعه عظیمی از کارخانجات و صنایع ،لشکری از خوبان عالم مجاهدت و سعی مومنانه رادر لباس شرف کارگری دارد و به این سرمایه ی عظیم انسانی می بالد.

ابنجانب روز بزرگداشت مقام کارگر را فرصتی مغتنم برای ابراز خالصانه ترین درودها دانسته و دست و بازوی بی ادعای همکاران شریفم در این کسوت در وزارت دفاع را میبوسم و خاک نشسته بر لباسشان در جبهه جهاد تولید ملی را طوطیای چشم میکنم و عرق نشسته بر پیشانیشان را مایه ی سوگند و عهد ماندگار ایستادگی تا اخرین نفس در راه ایران عزیز قرار میدهم؛ پاینده باشید و برقرار

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ پاسدار سید مجید ابن الرضا

همچنین سردار سرتیپ پاسدار ابن الرضا به مناسبت روز معلم پیام جداگانه ای صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

سلام علیکم

همانگونه که در آیینه نظر بلند رهبر معزز انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای چهره شریف معلم به عنوان طراح و قالب ریز هویت نسل آینده دیده می‌شود این مسئولیت در جامعه غیرتمند نیروهای مسلح نیز قدر و منزلتی افزون و قابل اعتنا دارد.

تربیت نسلی که در خط مقدم امنیت بومی و میانداران استقلال دفاعی پ، مستلزم ایمان راسخ به " ما می‌توانیم" و تعهد و تخصص و روزآمدی در کارزار حرکت بر لبه دانش است.

اینجانب ضمن تبریک و گرامیداشت روز بزرگداشت مقام شامخ معلم، مراتب قدردانی و سپاس خود را از زحمات ارزشمند دانشمندان و اساتید مراکز دانشگاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر اساتید حوزه های دفاعی کشور عزیزمان اعلام می دارم و از درگاه خداوند متعال، ت فیق روز افزون شان را مسئلت می نمایم.