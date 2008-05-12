دو طرح نیمه صنعتی فناورانه در پارک علم و فناوری خراسان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید حسن علم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در مراسم افتتاح این طرح­ها که با حضور مسئولین استانداری خراسان رضوی برگزار شده ­بود اظهارداشت: حمایت های مالی و صنعتی یکی از ماموریتهای اصلی پارکهای علم و فناوری در کشور محسوب می­شود.

وی افزود: بسته حمایتی ما شامل حمایت مالی، وام بدون کارمزد، حمایت مشاوره­ای حقوقی، علمی و واگذاری زمین و سایر موارد می باشد.



وی با اشاره به واگذاری زمین های 33 ساله به موسسات فناور در قالب بسته حمایتی گفت: طی برنامه ریزی انجام شده برای سال جاری آماده­ایم به 9 موسسه فناور در زمینی به مساحت چهار هزار و 35 متر مربع در قالب زمینهای اجاره ای 33 ساله زمین واگذار کنیم.

وی بیان داشت: این زمینهای 33 ساله را با اجاره­ای ماهانه 150 هزار تومان به موسسات فناور واگذار خواهند شد.

علم الهدایی با اشاره به اینکه دانش باید تولید شود تا خریداری شود، افزود: موسسات فناور برای تبدیل ایده به محصول به خلق ثروت می­پردازند که این امر می­تواند با فروش دانش فنی آنها به شرکت های بزرگ میسر شود.

وی با بیان اینکه طی برنامه ریزی انجام شده برای امسال، آمادگی داریم به 38 مخترع حمایتهای مالی ارائه دهیم، گفت: هر کسی که دارای یک ایده فناورانه با قابلیت تجاری شدن و عرضه در بازارهای داخلی وخارجی باشد مورد حمایت­های مادی و معنوی پارک علم و فناوری قرار می­گیرد.

در ادامه این مراسم مهندس مروج الشریعه معاون برنامه­ریزی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: استقرار پارک علم و فناوری خراسان در کنار شهرک صنعتی طوس یک مزیت مهم برای برقراری ارتباط تنگاتنگ میان بخش صنعت و فعالین علم و فناوری استان محسوب می­شود که باید در آینده ساز و کار مناسبی جهت ورود فعالانه بخش خصوصی به مجموعه پارک علم و فناوری خراسان و عرصه نوآوری و فناوری اندیشیده شود.

عضو شورای برنامه­ریزی پارک علم و فناوری خراسان افزود: آنالیز موضوعی فعالیتهای موسسات مستقر در مراکز رشد به منظور شناخت نیازهای مختلف آنها و تهیه برنامه زمانبندی کوتاه مدت برای تعیین منابع تامین اعتبار زیرساختهای توسعه پارک علم و فناوری خراسان مهمترین اولویتهای ادامه فعالیتهای مشترک است.

مروج الشریعه در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به توانمندی­های بالای پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، این پژوهشکده قابلیت نظارت بر مواد پسماند و سموم محصولات غذایی و به خصوص محصولات خوراکی کشاورزی را دارد که باید ساز و کاری اندیشیده شود تا صنایع غذایی استان علاوه بر تایید اداره استاندارد و سایر موارد نظارتی از این معبر عبور کنند.