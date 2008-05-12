تبریز میزبان مسابقات دوومیدانی ناشنوایان کشور می شود

داود فطانت در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: استادیوم تختی و مجموعه 70 هزار نفری یادگار امام (ره) روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه جاری میزبان این مسابقات خواهد بود.

وی ادامه داد: نفرات برتر در این مسابقات به مسابقات قهرمانی ناشنوایان 2088 جهان در ترکیه اعزام خواهند شد.

به گفته فطانت، 15 تیم از استانهای اردبیل، تهران، کرج، یزد، اراک، گیلان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان، فارس، ‌زنجان، قزوین، قم، چهارمحال و بختیاری و میزبان آذربایجان شرقی حضور داشته و اعلام آمادگی کرده اند.

وی در خصوص مکان مسابقات نیز عنوان کرد: به علت بازسازی پیست تارتان استادیوم تختی تبریز مسابقات پرتاب دیسک و وزنه و پرش طول در استادیوم تختی و مسابقات دوومیدانی در تارتان بسیار زیبا و استاندارد مجهز استادیوم 70 هزار نفری یادگار امام (ره) برگزار خواهد شد.