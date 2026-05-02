تمرکز زدایی در وزارت اقتصاد؛ اختیارات بیشتر برای مدیران استانی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عباس‌پور ظهر شنبه در نشست با ذی‌حسابان خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با بدنه کارشناسی در استان‌ها اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با حضور در استان‌های مختلف، مسائل و دغدغه‌های همکاران را از نزدیک بشنویم و از این طریق تصمیم‌گیری‌ها را واقع‌بینانه‌تر کنیم.

وی خراسان جنوبی را از جمله استان‌های فعال و دارای نگاه کارشناسی دانست و افزود: سرعت عمل و انسجام ذی‌حسابان در طرح مسائل و دغدغه‌ها قابل توجه بود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای کارشناسی در استان است.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تفویض حداکثری اختیارات به مدیران کل استانی به‌عنوان نمایندگان تام‌الاختیار وزیر، از رویکردهای اصلی وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به‌دلیل ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود به‌عنوان دبیر منطقه ۹ شرق کشور انتخاب شده است، افزود: این اقدام نشان‌دهنده جایگاه مهم استان در ساختار جدید اقتصادی کشور است.

رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در حوزه حقوق و مزایا بیان کرد: با وجود چالش‌ها و اختلاف‌نظرهایی که در مسیر تصویب برخی احکام وجود داشت، در نهایت با تلاش‌های مستمر، بخشی از مطالبات کارکنان به نتیجه رسید و احکام مربوطه ابلاغ شد.

عباس‌پور ادامه داد: در این مسیر جلسات متعددی با مسئولان ذی‌ربط برگزار شد و حتی در برخی موارد، موضوع با حساسیت بالا در سطوح مختلف مدیریتی پیگیری شد تا حقوق کارکنان تضییع نشود.

وی با تأکید بر محدودیت منابع مالی کشور گفت: واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور بر تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار است و ممکن است در برخی حوزه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شویم، اما این مسئله به معنای توقف پیگیری مطالبات کارکنان نیست.

رئیس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که با تمام توان در چارچوب اختیارات، بهترین شرایط ممکن را برای کارکنان فراهم کنیم و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

وی افزود: تلاش شده در چارچوب قانون، حداکثر همراهی با کارکنان صورت گیرد، اما ایجاد استثناهای خارج از ضابطه می‌تواند مشکلات گسترده‌تری در نظام اداری ایجاد کند.

رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد همچنین به موضوع صندوق‌های بازنشستگی و جابه‌جایی سوابق بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: این حوزه دارای پیچیدگی‌های فنی و مالی است و در حال بررسی راهکارهایی هستیم تا هزینه‌ها برای کارکنان کاهش یابد و فرآیندها تسهیل شود.

عباس‌پور با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام در حوزه منابع انسانی افزود: موضوعاتی مانند سختی کار، بیمه‌های تکمیلی و ارتقای جایگاه شغلی ذی‌حسابان در حال بررسی است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، شرایط بهتری برای این حوزه فراهم شود.

وی گفت: با توجه به سیاست‌های کلان دولت، فعلاً برنامه‌ای برای استخدام جدید وجود ندارد و دستگاه‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و روش‌های جایگزین، نیازهای خود را مدیریت کنند.

رئیس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد در پایان با تأکید بر تداوم تعامل با ذی‌حسابان تصریح کرد: آمادگی داریم مسائل و پیشنهادات همکاران را به‌صورت مستمر دریافت و بررسی کنیم و از هر ایده‌ای که به بهبود عملکرد و افزایش رضایت کارکنان کمک کند، استقبال می‌کنیم.