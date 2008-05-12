طرح PMS در خراسان جنوبی اجرا می شود

غلامرضا آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به لزوم ارزیابی محصولات کارخانجات مواد غذایی بهداشتی در سطح عرضه که شامل سوپر مارکتها و فروشگاه ها است، افزود: در همین راستا کمیته هماهنگی و برنامه ریزی PMS طی سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور در دو مرحله به اجرا درآمده است اظهار داشت: مرحله اول این طرح از سال 85 آغاز و مرحله دوم آن نیز در نیمه دوم سال 86 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

وی با اشاره به متفاوت بودن نوع نمونه ها در دو مرحله عنوان کرد: در مرحله اول نوع نمونه ها شامل چیپس، روغن مایع و جامد، مایع دستشویی، انواع آرد، سوسیس، کالباس بوده و در مرحله دوم از پنیرهای بسته بندی شده، همبرگر، کشمش، ماء الشعیر و ... نمونه برداری در حال انجام است.

آهنی در ادامه با اشاره به اجرای طرح غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک یادآور شد: حدود 16 میلیون تومان به اجرای این طرح در خراسان جنوبی اختصاص داده شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه اجرای طرح غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در تیرماه 85 توسط حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آغاز شده است، افزود: در پایان سال 86 بودجه انجام طرح توسط معاونت بهداشتی به کارخانجات تولیدی آرد سطح استان اختصاص یافت.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش کم خونی و پیشگیری از اختلالات کم خونی ناشی از فقرآهن دانست و افزود: در حال حاضر سه واحد تولیدی در سطح این استان در امر غنی سازی آرد فعال هستند.

به گفته وی در همین راستا اولین کمیته استانی غنی سازی آرد در دی ماه 86 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی تشکیل شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از چندین مرتبه بازرسی و نمونه برداری از کارخانجات آرد سطح استان جهت کنترل روند غنی سازی در هرماه خبر داد و افزود: این نمونه ها به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ارسال و میزان غنی سازی آرد کنترل می شود.

آهنی وظایف اداره کنترل و نظارت را کنترل و نظارت بر واحدهای تولیدی مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی سطح استان که در همین راستا اخذ مجوزهای لازم از مراحل اولیه تا صدور پروانه های بهداشتی چهار گانه را برعهده دارد.

وی با اشاره به برگزاری سمینار آموزشی کنترل کیفی و تکنولوژی فرآورده های لبنی یادآور شد: این کارگاه آموزشی با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال گذشته جهت آموزش مسئولان فنی کارخانجات، کارشناسان اداره غذا و آزمایشگاه انجام شد.