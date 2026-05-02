۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

اسامی و تصاویر شهدای عملیات خنثی سازی مهمات عمل نکرده در زنجان

زنجان- اسامی دلاورمردان فداکار سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان که در حین انجام این مأموریت خطیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، به شرح ذیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو خبر شهادت تعدادی از پاسداران و بسیجیان زنجانی در  عملیات شناسایی و خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده جنگنده‌های متخاصم در  زنجان، اسامی دلاورمردان فداکار سپاه انصارالمهدی(عج) که در حین انجام این مأموریت خطیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، به شرح ذیل اعلام شد.

۱.ناصر بیات-۲.تقی حاتمی-۳.علی رستمخانی-۴.محمدحسین سودی-۵.یونس مصطفوی -۶.ناصر جمال خانی -۷.علی حسین زارع-۸.محمدمهدی قره جلو-۹.سیدمحمد بهشتی نژاد-۱۰.سیدطاها بهشتی نژاد-۱۱.محمدسپهر محمدی-۱۲.مهدی حسنی-۱۳.سیدابراهیم نبوی-۱۴.سید علی هوایی

    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      همیشه در حافظه ی اسلام و ایران ماندگارید. انا لله و انا علیه راجعون
    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      ولاتحسبن الذین قتلو فی سبیل لله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون
    • ناشناس IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      چه عزیزان خوبی پر کشیدند و پرواز کردند داغدارتونیم نازنین های بسیجی . خوش بحالتون که با شهادت رفتید

