اسامی و تصاویر شهدای عملیات خنثی سازی مهمات عمل نکرده در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو خبر شهادت تعدادی از پاسداران و بسیجیان زنجانی در عملیات شناسایی و خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده جنگنده‌های متخاصم در زنجان، اسامی دلاورمردان فداکار سپاه انصارالمهدی(عج) که در حین انجام این مأموریت خطیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، به شرح ذیل اعلام شد.

۱.ناصر بیات-۲.تقی حاتمی-۳.علی رستمخانی-۴.محمدحسین سودی-۵.یونس مصطفوی -۶.ناصر جمال خانی -۷.علی حسین زارع-۸.محمدمهدی قره جلو-۹.سیدمحمد بهشتی نژاد-۱۰.سیدطاها بهشتی نژاد-۱۱.محمدسپهر محمدی-۱۲.مهدی حسنی-۱۳.سیدابراهیم نبوی-۱۴.سید علی هوایی