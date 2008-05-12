به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، این کتاب شرح ماجرای زندگی و دردسرهای یک بچه هزارپای بازیگوش به نام کوتی کوتی است.
این کتاب که برای کودکان خردسال گروههای سنی الف و ب (پیش از دبستان و سالهای اول تا سوم دبستان) چاپ و در نمایشگاه کتاب عرضه شد، در قالب طنز نوشته شده است.
خرید کفش و جوراب و از همه سختتر پوشیدن آنها برای کوتی کوتی و والدینش مشکلاتی را ایجاد میکند. بچهها حاضر نیستند با او قایمباشک و اتل متل بازی کنند چرا که شمردن پاهای یک هزارپا کار مشکلی به نظر میرسد. کوتی کوتی در عین حال فوتبال هم نمیتواند بازی کند، برایش شلوار مناسب پیدا نمیشود و وقتی که در مسابقه نقاشی برنده میشود برای هزارپای او تنها یک جفت کفش ورزشی هدیه میدهند و وقتی برای درد یکی از پاهایش پیش دکتر میرود پیدا کردن پای چهارصد و پنجاه و سوم برای آقای دکتر دردسرهایی غیر قابل تصور ایجاد میکند و...
تصویرگری این کتاب را هدی حدادی برعهده داشته است. این کتاب در 48 صفحه و با بهای 1100 تومان منتشر شده است.
نظر شما