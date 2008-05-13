برگزاری سمینار انجمن روابط بین الملل / لزوم بازبینی شیوه آموزش روابط بین الملل

دکتر رحمان قهرمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: فعالیتهای تاسیس انجمن ایرانی روابط بین الملل دو سال به طول انجامید. مجمع عمومی این انجمن در سال 86 برگزار و هیئت مدیره آن انتخاب شد. با توجه به نیازی که در حیطه مسائل بین المللی و مخصوصا شرایط حساس کشور و منطقه وجود داشت تصمیم گرفته شد کنفرانسی در مورد شیوه‌های بهتر درک نظری تحولات برگزار شود.

دبیر کنفرانس انجمن ایرانی روابط بین الملل نگاه این انجمن تخصصی را کاملا علمی دانست و گفت: کارکرد انجمن ایرانی روابط بین الملل نگاه علمی به پدیده های بین المللی و روابط بین الملل است. نگاههای متفاوتی از جمله ژورنالیستی، کاربردی و سیاستگذارانه به حوزه روابط بین الملل وجود دارد اما احساس شد که خلایی در مورد نگاه علمی به تحولات نظام بین الملل وجود دارد.

وی ادامه داد: هیئت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل در پی خلا نگاه علمی تصمیم گرفت اولین کنفرانس انجمن را درباره شیوه‌ها و رهیافتهای نوین آموزش و پژوهش در رشته روابط بین الملل برگزار کند که مورد حمایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم قرار گرفت و امید می رود این کنفرانس در حیطه نظری بتواند به درک بهتر دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و سیاستگذاران از پدیده های مربوط به امور بین الملل کمک کند.

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل با بیان اینکه این انجمن تاکنون 100 عضو جذب کرده است، گفت: کلیه علاقمندان فعال در دانشگاههای مختلف اعم از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید می توانند در کنفرانس هفته جاری انجمن شرکت کنند و محدودیت خاصی در پذیرش مدعوین وجود ندارد اما برای اعضای انجمن نشستهای اختصاصی برگزار می شود.

دکتر قهرمان پور از کاربردی تر کردن رشته روابط بین الملل و بررسی مشکلات جذب فارغ التحصیلان در مراکز پژوهشی و کاربردی، نگاه اسلامی و بومی به روابط بین الملل، روشهای جدید در آموزش و پژوهش روابط بین الملل و اخلاق و روابط بین‌الملل به عنوان موضوعات پانل های کنفرانس انجمن ایرانی روابط بین الملل نام برد.

وی در خصوص بحث کاربردی تر کردن رشته روابط بین الملل و بررسی مشکلات جذب فارغ التحصیلان در مراکز پژوهشی و کاربردی گفت: تعدادی از اساتید دانشگاه که در حوزه های اجرایی روابط بین الملل فعال بوده اند دعوت شده تا به صورت عملی به مشکلات جذب دانش آموختگان بپردازند و فضای هم اندیشی دانشجویان و اساتید و دست اندرکاران حوزه اجرا در حوزه روابط بین الملل ایجاد شود که فارغ التحصیلان این رشته دغدغه شغل نداشته باشند.

دبیر کنفرانس انجمن ایرانی روابط بین الملل درباره پانل نگاه اسلامی و بومی به روابط بین الملل نیز گفت: با توجه به مباحثی که در حوزه سیاستگذاری در 3 سال اخیر مطرح شده به نظر می رسد یک نوع اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند ما یک نگاه اسلامی و بومی به روابط بین الملل داریم و باید آن را گسترش دهیم و برخی معتقدند چنین نگاهی جدا از نگاه عام به روابط بین الملل نیست لذا احساس شد در این سمینار طرح بحث شود که آیا نگاه اسلامی و بومی نسبت به روابط بین الملل وجود دارد و اگر وجود دارد شاخصه هایش کدام است.

دکتر قهرمان پور بکارگیری روشهای جدید در آموزش و پژوهش روابط بین الملل را ضروری دانست و اظهار داشت: روشهایی که در دانشگاههای کشور در ارائه رشته روابط بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد روش های سنتی هستند اما در دنیا روشهای جدیدی بکار گرفته می شود که بحث شبیه سازی یکی از آنها است. آموزش به روشهای فعلی در کشورمان یک شیوه غیر کارآمد است و به درد کاربردی کردن نمی خورد لذا باید بازبینی و بررسی کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل از دیدار هیئت مدیره این انجمن با شخصیتهای سیاسی خبر داد و گفت: در صدد ارائه دیدگاهها و نظریات انجمن در مورد مسائل مرتبط با منافع ملی و امنیت ملی به شخصیت های سیاسی هستیم و از دیدگاههای آنها نیز در راستای کاربردی تر کردن رشته روابط بین الملل استفاده می کنیم. در دیدار با مقامات تصمیم گیرنده سعی می شود نقطه نظرات آنها نیز گرفته شود و برای آنها برنامه ریزی کنیم.