مجلس و دولت گفتمان خدمت به مردم و پیشرفت کشور را بازتولید کنند

به گزارش خبرگزاری مهر در بخشی از این بیانیه آمده است : موفقیت جبهه متحد اصولگرایان در کسب آرا دو سوم منتخبین نشان داد گفتمان اصولگرایی به عنوان مطرح ترین گفتمان متضمن خدمت به مردم و پیشرفت کشور است اکنون مجلس آگاه ، درد آشنا، متعهد و دلسوز پدید آمده و بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد.

موتلفه اسلامی در بیانیه خود تاکید کرده است : هیچ عاملی نباید چرخ توسعه و پیشرفت کشور وخدمت صادقانه و بی منت به مردم را متوقف کند . اصولگرایان همانطور که در برنامه پیشنهادی خود درایام انتخابات مجلس هشتم اعلام کردند باید پاسخگوی مطالبات مردم و رهبری باشند.

در ادامه تاکید شده است : تعامل مثبت و سازنده دولت و مجلس می تواند رکورد جدیدی از خدمت به مردم از سوی اصولگرایان بجا بگذارد ، مجلس هشتم و دولت نهم باید در قلمرو سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی باب های جدیدی را باز کنند و به باز تولید گفتمان خدمت وپیشرفت بپردازند ، بستر تعامل دولت و مجلس ، اتحاد و خوش بینی و دست رد زدن بر سینه نامحرمان و کسانی که تخم یاس و اختلاف می پاشند، است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : ساز و کار حقوقی 6+5 رمز همگرایی و وحدت اصولگرایان در این مقطع از تاریخ انقلاب بود، ما همچنان به تداوم فعالیت " جبهه متحد اصولگرایان" اصرار داریم ، وحدت اصولگرایان در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی دل رهبرمعظم اقنلاب اسلامی را شاد کرد ، جبهه متحد اصولگرایان ضمن حفظ وحدت بین سه جریان اصولگرایی به فکر هم افزایی ساز و کار 6+5 باشد تا انشا الله در آزمون بعدی که در معرض انتخاب مردم قرار می گیریم در محضر خداوند متعال و رهبر معظم انقلاب اسلامی رو سپید باشیم و باید از کسانی که بر طبل اختلاف می کوبند پرهیز کرد.

موتلفه اسلامی در بیانیه خود همچنین تاکید کرده است : ساماندهی اوضاع اقتصادی و کنترل تورم و گرانی و جلوگیری از سیاه نمایی معاندان، نیازمند تدوین یک تئوری اقتصادی بر اساس واقعیات جامعه ما و ظرافت های عظیم اقتصادی بویژه فرصت عظیم افزایش قیمت نفت می باشد. رسیدن به یک راه حل واحد درچارچوب برنامه پنج ساله چهارم و چشم انداز بیست ساله و نیز اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید ماست.

در ادامه می خوانیم بحران غذایی در جهان و نیز خشکسالی در 120 شهر و 6 هزار روستای کشور یک وضعیت استثنایی را بوجود آورده است. دولت ومجلس آینده باید تمهیداتی بیندیشند و کار آمدی خود را در عبور از این بحران نشان دهند.

دراین بیانیه خاطرنشان شده است: مردم مظلوم فلسطین بویژه درنواراشغالی غزه زیر ضربات سهمگین ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارند. از سوی دیگر رژیم اشغالگر قدس شصتمین سال اشغال سرزمینهای اعراب در فلسطین را می خواهد جشن بگیرد و بر خونهای ناحق ریخته مردم این سرزمین ها می خواهند رقص و پایکوبی کنند. ما اعلام می کنیم شرکت هر یک از رهبران عرب در این جشن به مثابه به رسمیت شناختن خیانات و جنایات 60 ساله است. هر یک از رهبران جهان نیز در این جشن شرکت کنند به معنای امضای بیش از یک قرن خشونت خونریزی و جنایت است ما این رویداد رامحکوم می کنیم و در آرزوی فروپاشی رژیم پوشالی اشغالگر قدس هستیم .

موتلفه اسلامی تاکید کرده است : ما نسبت به آینده تحولات عراق نگران هستیم . دولت و ملت عراق نباید از چاله استبداد به چاه استعمار روند ، توافق اخیر دولت عراق با اشغالگران سقوط در چاه استعمار است .دولت عراق نباید به کاپیتولاسیون و حق وتو در مسائل امنیتی عراق و استقرار حداقل 16 پایگاه نظامی اشغالگران در این کشور رضایت دهد، ملت عراق زیر بار این تعهد نخواهد رفت. جمهوری اسلامی نیز باید عدم رضایت خود را همراه بانگرانی نسبت به تحولات عراق اعلام نماید.

در پایان این بیانیه آمده است : ما به پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای هر گونه مقابله با شرارت از سوی ابرقدرتها در ارتباط بامسائل هسته ای اعلام می داریم . تهدیدها و تحریمها نمی تواند در اراده خلل ناپذیر ملت ما اندکی اثر بگذارد بحول و قوه الهی از تصمیم مسولان کشور مبنی بر ایستادگی در برابر زورگوئیها دشمنان اسلام حمایت می کنیم.